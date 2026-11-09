घर पर भी बनेगी रेस्टोरेंट जैसी कुरकुरी भिंडी, बस किचन में अपनाएं मास्टरशेफ के ये आसान सीक्रेट्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आ सकता है। अक्सर घर पर भिंडी चिपचिपी या फीकी बन जाती है, लेकिन मास्टरशेफ के कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप इसे बेहद टेस्टी, क्रिस्पी और मसालेदार बना सकते हैं। यहां इसकी जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं ये खास लेकिन आसान टिप्स के बारे में :

भिंडी को पूरी तरह सूखा रखें

भिंडी धोने के बाद उसे अच्छे से कपड़े या टिशू से सुखाना बहुत जरूरी है। अगर इसमें नमी रह गई तो यह पकाते समय चिपचिपी हो जाएगी।

सही तरीके से काटें

भिंडी को ज्यादा पतली या बहुत मोटी न काटें। मीडियम साइज में काटने से यह अच्छी तरह फ्राई होती है और टेक्सचर भी परफेक्ट रहता है।

पहले हल्का फ्राई करें

सीधे मसाले डालने की बजाय भिंडी को पहले थोड़ा तेल डालकर 5-7 मिनट तक हल्का फ्राई करें। इससे इसकी चिपचिपाहट खत्म हो जाती है और स्वाद भी बढ़ता है।

खटास का सही इस्तेमाल करें

मास्टरशेफ ट्रिक है कि इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर या नींबू का रस डालें। इससे भिंडी की स्लाइम कम होती है और टेस्ट भी टंगी और रिच बनता है।

प्याज और मसालों का बैलेंस

रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाने के लिए पहले प्याज को सुनहरा भूनें, फिर अदरक-लहसुन पेस्ट डालें। इसके बाद हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला डालें।इससे भिंडी का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है।

ज्यादा चलाने से बचें

भिंडी को बार-बार चलाने से यह टूट जाती है और चिपचिपी हो जाती है। इसे धीमी आंच पर कम चलाते हुए पकाएं जिससे ये क्रिस्पी बनी रहे।

अंत में डालें नमक

एक खास ट्रिक यह है कि भिंडी में नमक आखिर में डालें। शुरुआत में नमक डालने से भिंडी पानी छोड़ती है और चिपचिपी हो जाती है।

हाई फ्लेम का करें सही इस्तेमाल

शुरुआत में भिंडी को हाई फ्लेम पर पकाएं जिससे यह जल्दी सूख जाए, फिर बाद में मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ पकाएं।

थोड़ा बेसन या मसाला कोटिंग

अगर आप और ज्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेसन डालकर हल्का कोट कर सकते हैं। इससे भिंडी का टेक्सचर और स्वाद दोनों बेहतर हो जाते हैं। इन आसान लेकिन असरदार मास्टरशेफ ट्रिक्स को अपनाकर आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट, सूखी और मसालेदार भिंडी बना सकते हैं।