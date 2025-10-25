Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर बनाएं आटे का खस्ता ठेकुआ, यहां पढ़ें इसकी आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। कहते हैं इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होता। इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा (Chhath Puja 2025) मनाया जाएगा, जिसमें 25 को नहाय-खाय, 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 को सुबह सूरज देवता को अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। छठ पूजा में प्रसाद के लिए ठेकुआ खासतौर से बनाया जाता है।

ठेकुआ को छठ का महाप्रसाद माना जाता है। इसलिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है और छठ पूजा के लिए खासतौर से बड़ी पवित्रता और सच्चे मन से इसे बनाया जाता है। ठेकुआ बनाना किसी आर्ट से कम नहीं है। इसकी मिठास और खस्तापन दोनों ही काफी मायने रखते हैं। लेकिन अगर इसकी रेसिपी (Thekua Recipe) को ठीक से फॉलो किया जाए, तो बड़ा ही स्वादिष्ट और खस्ता ठेकुआ बनाया जा सकता है। आइए जानें ठेकुआ बनाने की रेसिपी।