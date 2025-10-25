Language
    Chhath Puja 2025: खरना के लिए 'गुड़ की खीर' बनाने की विधि, फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    छठ पूजा लोकआस्था का महापर्व है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजन होता है, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास करती है और शाम को छठी मैया की पूजा करके उपवास खोलती है। खरना (Chhath Puja Kharna) के प्रसाद में गुड़ की खीर का खास महत्व होता है। आइए जानें कैसे गुड़ की खीर बनाई जाती है।

    Hero Image

    खरना के लिए गुड़ की खीर की रेसिपी (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकआस्था का महापर्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित इस पर्व के दूसरे दिन खरना (Chhath Puja Kharna) होता है। इस साल यह 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 

    खरना के दिन व्रती दिनभर उपवास करते हैं और शाम को छठी मैया की पूजा के बाद प्रसाद खाकर अपना उपवास खोलते हैं। इसके बाद शुरू होता है 36 घंटों का उपवास। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी शामिल होती है। गुड़ की खीर का प्रसाद इस दिन बड़ा मायने रखता है। इसलिए इसे बड़ी ही स्वच्छता और सच्चे मन से बनाया जाता है। आइए जानें खरना के लिए गुड़ की खीर (Gud ki Kheer Recipe) कैसे बनाएं।   

    गुड़ की खीर बनाने की रेसिपी

    सामग्री-

    • चावल- 1 कप 
    • दूध (फुल क्रीम)- 1लीटर
    • गुड़- 1 कप या स्वादानुसार
    • इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
    • घी- 1-2 बड़े चम्मच 
    • सूखे मेवे- 2-3 बड़े चम्मच
    • पानी- लगभग 1/2 कप

    विधि-

    • सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें और फिर 30 मिनट से 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। बाद में पानी निकालकर अलग रख दें।
    • एक भारी तले वाले बर्तन या कड़ाही में दूध को धीमी या मध्यम आंच पर उबालने के लिए रखें।
    • जब दूध में उबाल आ जाए, तो भिगोए हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आंच धीमी कर दें और चावल को तब तक पकाएं जब तक कि वे पूरी तरह से गल न जाएं और दूध गाढ़ा न हो जाए। इसे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि चावल तले में न चिपके।
    • इस बीच, एक अलग बर्तन में गुड़ और 1/2 कप पानी डालकर गरम करें। गुड़ को पानी में पूरी तरह घुलने दें। एक बार जब यह घुल जाए, तो गैस बंद कर दें।
    • चावल पकने और खीर गाढ़ी होने के बाद कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालें। इसके साथ ही, इलायची पाउडर भी इसी समय मिला दें।
    • जब खीर गाढ़ी हो जाए और चावल अच्छी तरह पक जाएं, तो गैस बंद कर दें। खीर को कमरे के तापमान पर या हल्का ठंडा होने दें।
    • जब खीर हल्की ठंडी हो जाए, तब इसमें तैयार किया हुआ गुड़ का घोल धीरे-धीरे मिलाएं।
    • गुड़ को खीर में अच्छी तरह से मिलाएं। खीर थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन गुड़ डालने के बाद इसे और नहीं पकाते हैं।
    • गुड़ की खीर बनकर तैयार है।

    इस बात का ध्यान दें

    खीर फटने से बचाने के लिए गुड़ को हमेशा खीर के हल्का ठंडा होने पर ही मिलाना चाहिए। गरम खीर में गरम गुड़ डालने से दूध फटने का डर रहता है। सबसे अच्छा तरीका है कि गुड़ को पानी में घोलकर, ठंडा करके, और छानकर ही खीर में मिलाएं।