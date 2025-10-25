Chhath Puja 2025: खरना के लिए 'गुड़ की खीर' बनाने की विधि, फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें और फिर 30 मिनट से 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। बाद में पानी निकालकर अलग रख दें।

एक भारी तले वाले बर्तन या कड़ाही में दूध को धीमी या मध्यम आंच पर उबालने के लिए रखें।

जब दूध में उबाल आ जाए, तो भिगोए हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आंच धीमी कर दें और चावल को तब तक पकाएं जब तक कि वे पूरी तरह से गल न जाएं और दूध गाढ़ा न हो जाए। इसे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि चावल तले में न चिपके।

इस बीच, एक अलग बर्तन में गुड़ और 1/2 कप पानी डालकर गरम करें। गुड़ को पानी में पूरी तरह घुलने दें। एक बार जब यह घुल जाए, तो गैस बंद कर दें।

चावल पकने और खीर गाढ़ी होने के बाद कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालें। इसके साथ ही, इलायची पाउडर भी इसी समय मिला दें।

जब खीर गाढ़ी हो जाए और चावल अच्छी तरह पक जाएं, तो गैस बंद कर दें। खीर को कमरे के तापमान पर या हल्का ठंडा होने दें।

जब खीर हल्की ठंडी हो जाए, तब इसमें तैयार किया हुआ गुड़ का घोल धीरे-धीरे मिलाएं।

गुड़ को खीर में अच्छी तरह से मिलाएं। खीर थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन गुड़ डालने के बाद इसे और नहीं पकाते हैं।