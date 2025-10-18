Language
    Choti Diwali पर फूलों की रंगोली से सजाएं अपना घर-आंगन, मिलेगा माता लक्ष्मी की कृपा

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    दीवाली का त्योहार आने वाला है, जो धनतेरस से शुरू होकर पांच दिनों तक चलता है। इस दौरान घरों को दीयों और तोरणों से सजाया जाता है, और लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है। छोटी दीवाली पर फूलों से रंगोली बनाने के कुछ आसान तरीके यहां बताए गए हैं, जिनसे घर को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। इन डिजाइनों में गेंदे, गुलाब और अन्य फूलों का उपयोग किया गया है।

    छोटी दीवाली 2025: फूलों की रंगोली से घर सजाने के आसान तरीके (Picture Credit- AI/Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार बस आने वाला है। दीपों का यह पर्व अंधकार में भी रोशनी कर देता है। इस त्योहार को 5 दिनों तक मनाया जाता है और दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धंवन्तरि देवता की पूजा की जाती है। दीपोत्सव के दौरान लोग अपने घरों को खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। 

    दीया, लाइट्स और तोरण के साथ लोग घरों को सजाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस मौके पर घरों में रंगोली भी बनाई जाती है। धनतेरस से ही कई लोग घरों में रंगोली बनाते हैं। अगर आप भी छोटी दीवाली पर रंगोली बनाना चाहते हैं, तो फूलों से बनी इन रंगोली को आसानी से और झटपट बना सकते हैं। 

    डिजाइन-1

    rangoli design

    छोटी दीवाली पर झटपट रंगोली बनाने के लिए आप रंगोली की इस डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं। सिंपल गेंदे, गुलाब और आम या अशोक के पत्तों से बनी यह डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत और काफी आसान होती है। साथ ही यह घर को यूनिक लुक भी देती है। 

    डिजाइन-2 

    rangoli design-1

    अगर आप गोलाकार रंगोली बनाकर बोर हो गए हैं, तो इस तरह से फूलों की मदद से स्टार शेप की रंगोली भी बना सकते हैं। गुलाब और गेंदे के फूल से बनी यह रंगोली दिखने में भले में मुश्किल लगे, लेकिन इसे बनाना काफी आसान होता है। साथ ही पत्तों की मदद से इसके लुक को निखारने में मदद मिलती है।

    डिजाइन-3

    rangoli design-2

    फूलों के रंगोली बनाने के लिए आप इस डिजाइन को भी चुन सकते हैं। यह छोटी दीवाली के मौके पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। बस अलग-अलग तरह के फूलों औप पत्तियों के इस्तेमाल से आप इस खूबसूरत रंगोली को बना सकते हैं।

    डिजाइन-4

    rangoli design-3

    अगर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो फूलों की मदद से कालीन स्टाइल रंगोली ट्राई कर सकते हैं। यह देखने में बिल्कुल कालीन जैसा लगता है और आपके घर के शोभा में चार-चांद लगा देता है। साथ ही इसे बनाना भी काफी आसान है।

    डिजाइन-5

    rangoli design-4

    अगर आपके पास बहुत थोड़ा-सा समय है और आप इस थोड़े से समय में कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, रंगोली की इस डिजाइन को ट्राई जरूर करें। यह डिजाइन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो काम या अन्य किसी वजह से रंगोली बनाने में ज्यादा समय नहीं खर्च कर सकते हैं। 

