Diwali 2025: फूलों से लेकर मां लक्ष्मी के चरणों तक, घर की रौनक बढ़ा देंगी ये 5 स्पेशल Rangoli Designs

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली रोशनी का त्योहार है। माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए दीवाली की रात देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देवी को प्रसन्न करने और घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाने के लिए रंगोली (Diwali 2025 Rangoli Designs) भी बनाई जाती है।

रंग-बिरंगे रंगों से बनी रंगोली त्योहार की रौनक को और बढ़ा देती है। इसलिए दीवाली के मौके पर लोग अपने घर के दरवाजों और घरों में रंगोली बनाते हैं। अगर आप भी दीवाली पर खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो यहां से कुछ खास रंगोली आइडियाज (Diwali Rangoli Designs) देख सकते हैं। आइए देखें दीवाली के लिए स्पेशल रंगोली डिजाइन।

फूलों वाली रंगोली (Picture Courtesy: AI Gen Image) फूलों की रंगोली बनाना दीवाली का एक क्लासिक तरीका है। इसमें आप गेंदे, गुलाब, कमल या अन्य रंगीन फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले एक साधारण गोल या चौकोर पैटर्न बनाएं। फिर पंखुड़ियों को डिजाइन के हिसाब से सजाएं।

बीच में एक दिया रखकर इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है।

इसमें रंगों की जरूरत नहीं होती और साफ-सफाई भी आसान रहती है। गणेश जी की रंगोली

(Picture Courtesy: AI Gen Image) दीवाली का त्योहार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बिना अधूरा है। इसलिए गणेश जी की आकृति वाली रंगोली न सिर्फ आकर्षक लगती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी शुभ मानी जाती है। सफेद चॉक या स्केच से पहले हल्का आउटलाइन बना लें, फिर रंगों से इसे भरें।

चेहरे की जगह हल्के रंगों का इस्तेमाल करें और मुकुट व सजावट में चमकीले रंगों का इस्तेमाल करें।

पूजा स्थल के पास यह रंगोली काफी खूबसूरत लगती है। दिया और मोर डिजाइन वाली रंगोली

(Picture Courtesy: AI Gen Image) दिया और मोर दोनों ही शुभता और सुंदरता का प्रतीक हैं। इन दोनों को मिलाकर बनाई गई रंगोली बेहद आकर्षक लगती है। पहले दिए का आकार बनाएं और उसके चारों ओर मोर के पंखों जैसा पैटर्न बनाएं। फिर चमकीले रंगों से भरें।

मोर के पंखों में नीला, हरा और सुनहरा रंग बेहद अच्छा दिखता है।

यह डिजाइन एंट्रेंस पर सजाने के लिए परफेक्ट है। मॉडर्न ज्योमेट्री रंगोली