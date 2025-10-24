Chhath Puja 2025: क्या आप जानते हैं क्यों छठ पूजा में बांस के सूप और दउरा का करते हैं इस्तेमाल?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा (Chhath Puja 2025), जिसे सूर्यषष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और श्रद्धापूर्ण लोक पर्वों में से एक है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। उगते सूरज की पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन छठ महापर्व में डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, जो इसे बाकी त्योहारों से अलग बनाता है।

इस पर्व की एक और आकर्षक विशेषता है बांस से बने सूप और दउरा (टोकरी) का इस्तेमाल। अर्घ्य देने के लिए व्रती बांस के सूप का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही, घाट पर जो पूजा का सामान ले जाया जाता है वह भी बांस के दउरा में सजाकर ले जाते हैं। बांस के सूप और दउरा केवल पारंपरिक बर्तन नहीं हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व छिपा है। आइए जानें इस बारे में।