    Chhath 2025, Chhath Puja 2025: रुनकी झुनकी बेटी मांगीला... कल नहाय-खाय से छठ पूजा का शुभारंभ, ये छठ गीत अर्घ्य से कम नहीं

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:35 AM (IST)

    Chhath 2025, Chhath Puja 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर, शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है। इस चार दिवसीय पर्व में सूर्य देव और छठी मइया की उपासना की जाती है। व्रती महिलाएं शुद्धता और सात्विकता का पालन करती हैं। घरों में पारंपरिक छठ गीत गूंज रहे हैं और वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। छठ पर्व श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है।

    Chhath 2025, Chhath Puja 2025 लोक आस्था और सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा शनिवार से नहाय-खाय के साथ आरंभ होगा।

    संवाद सहयोगी, भागलपुर।  Chhath 2025, Chhath Puja 2025 लोक आस्था और सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ 25 अक्टूबर, शनिवार से नहाय-खाय के साथ आरंभ हो रहा है। रविवार, 26 अक्टूबर को व्रती खरना का व्रत रखेंगे। सोमवार, 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व संपन्न होगा।

    तिलकामांझी महावीर मंदिर के पंडित आनंद झा ने बताया कि छठ व्रत में शुद्धता और सात्विकता की प्रधानता होती है। सूर्य देव की उपासना करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होता है। व्रती नहाय-खाय से ही अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन व्रती अरवा चावल, चने की दाल, सेंधा नमक और कद्दू की सब्जी का भोजन ग्रहण करते हैं।

    कद्दू को शुद्ध और सुपाच्य माना गया है, जो व्रती को ऊर्जा प्रदान करता है। व्रती महिलाएं गंगा स्नान कर लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाती हैं, ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि न रहे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अब वातावरण पूरी तरह छठमय हो गया है।

    शहर के गली-मोहल्लों में कांची के बांस बंगही, बंगही लचकत जाय, चार हो कोना के पोखरिया, जल उमड़ल जाय जैसे पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जिन घरों में छठ पर्व होता है, वहां का माहौल पूरी तरह भक्ति और उल्लास से भरा है। एक ओर महिलाएं गेहूं सुखा रही हैं, तो दूसरी ओर गीतों की स्वर-लहरियां वातावरण को पवित्र बना रही हैं।

    परवैतीन (व्रती महिलाओं) के घर देर रात तक छठ गीत गूंज रहे हैं। पहिले पहिल छठी मइया, उग हे सुरुज देव, हे छठी मइया, पटना के घाट पर, कांच ही बांस के बहंगिया, रुनकी-झुनकी बेटी मांगीला, केलवा के पात पर उगे लन सुरुज देव और हे दीनानाथ जैसे छठ गीत अभी से ही अर्घ्य अपर्ण का अहसास करा रहे हैं।

    सामान की खरीदारी से लेकर प्रसाद तैयार करने तक हर कार्य में अत्यधिक सावधानी और शुद्धता बरती जा रही है। छठ व्रत के कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी कामना पूर्ण होती है, वे श्रद्धा के साथ घर से घाट तक दंडवत करते हुए पहुंचते हैं। इस दृढ़ आस्था और अनुशासन ने छठ को केवल पर्व नहीं, बल्कि जन-जन की आध्यात्मिक पहचान बना दिया है।