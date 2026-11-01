Diwali Party में दिखना है सबसे अलग? ट्राई करें ये 5 लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, हर कोई पूछेगा स्टाइल का राज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर दीवाली पार्टी हो या फैमिली गैदरिंग, हर कोई स्टाइलिश और अलग नजर आना चाहता है। अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन में अपने लुक को एलिगेंट और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो कुछ स्टाइलिंग आइडिया आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानें इनके बारे में।

इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन अगर आप त्योहार पर पारंपरिक से हटकर कुछ मॉडर्न पहनना चाहते हैं, तो इंडो-वेस्टर्न लुक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। महिलाएं धोती पैंट्स या शरारा के साथ क्रॉप टॉप या एम्ब्रॉयडर्ड लॉन्ग श्रग पेयर कर सकती हैं। वहीं, पुरुष शॉर्ट कुर्ते के साथ एसिमेट्रिक ब्लेजर या टेलर्ड पैंट स्टाइल कर सकते हैं।

स्टेटमेंट नेहरू जैकेट पुरुषों के लिए एक सिंपल कुर्ता-पायजामा सेट को तुरंत फेस्टिव लुक देने के लिए नेहरू जैकेट सबसे आसान तरीका है। प्लेन कुर्ते पर सिल्क, ब्रोकेड या फ्लोरल प्रिंटेड नेहरू जैकेट कैरी करें। पॉकेट स्क्वायर और एक क्लासिक वॉच आपके पूरे लुक को कंप्लीट करेगी।

शरारा और गरारा सेट्स शरारा सूट इन दिनों काफी ट्रेंड में है और ये पार्टी नाइट के लिए कंफर्टेबल होने के साथ-साथ बेहद ग्लैमरस लगते हैं। गोटा-पत्ती या जरी वर्क वाला शरारा सेट चुनें और इन्हें हैवी ईयररिंग्स के साथ पेयर करें। इस लुक में आप बेहद खूबसूरत लगेंगी।