महंगी साड़ी या सूट से ज्यादा जरूरी है उसे कैरी करने का सलीका, करवाचौथ के लिए नोट कर लें 4 स्टाइलिंग टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ-साथ सजने-संवरने का भी एक अलग ही चाव होता है।

हर महिला चाहती है कि वह इस खास मौके पर सबसे खूबसूरत दिखे। अगर आप भी इस करवाचौथ अपनी पसंदीदा साड़ी या सूट पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो कुछ आसान स्टाइलिंग टिप्स आपके लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

(Image Source: AI-Generated) साड़ी में लाएं नयापन अगर आपने इस बार साड़ी पहनने का मन बनाया है, तो ड्रेपिंग स्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें। रेगुलर तरीके से साड़ी पहनने के बजाय आप इसे एक स्टाइलिश बेल्ट के साथ पहन सकती हैं। इससे आपको एक मॉडर्न और ट्रेंडी लुक मिलेगा। साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्टिंग या डीप नेक ब्लाउज आपके ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमर का तड़का लगा सकता है।

सूट के साथ करें ये एक्सपेरिमेंट जो महिलाएं सूट पहनना पसंद करती हैं, वे अनारकली या शरारा सूट चुन सकती हैं। सूट के साथ दुपट्टा कैरी करने का तरीका आपके पूरे लुक को बदल देता है। आप अपने दुपट्टे को एक साइड पिन-अप कर सकती हैं या फिर बेल्ट के साथ भी कैरी कर सकती हैं। एक हेवी बनारसी या फुलकारी दुपट्टा आपके सिंपल प्लेन सूट को भी बेहद शानदार लुक दे सकता है।

जूलरी और चूड़ियों पर दें ध्यान किसी भी ट्रेडिशनल वियर की जान उसकी जूलरी होती है। अगर आपके कपड़ों पर भारी कढ़ाई है, तो हल्की जूलरी पहनें, जैसे कि सिर्फ एक चोकर नेकलेस या बड़े झुमके। वहीं, अगर आपकी साड़ी या सूट सिंपल है, तो हैवी कुंदन या पोल्की जूलरी ट्राई करें। हाथों में कांच की लाल या हरी चूड़ियां पहनना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि करवाचौथ पर इनका अपना एक अलग ही महत्व है।