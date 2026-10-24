करवाचौथ से पहले मुलेठी फेस मास्क से चेहरे की झाइयों और दाग-धब्बों को करें हल्का, इन चीजों से पाएं निखरी त्वचा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मुलेठी जिसे इंग्लिश में लिकोरिस कहते हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जिसे सदियों से त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और स्किन ब्राइटनिंग गुण चेहरे की झाइयों, दाग-धब्बों और हल्के गड्ढों को कम करने में बेहद असरदार साबित होते हैं।

अगर आप भी बिना केमिकल के एकदम नेचुरल तरीके से दमकती और साफ त्वचा पाना चाहते हैं, तो मुलेठी फेस मास्क आपके लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। यहां इस विषय पर विस्तार से बताया गया है, आइए जानते हैं

मुलेठी फेस मास्क के फायदे मुलेठी में ग्लाब्रिडिन नामक तत्व पाया जाता है, जो त्वचा में मेलानिन प्रॉडक्शन को नियंत्रित करता है। इससे झाइयां और पिग्मेंटेशन धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को गहराई से साफ करके डेड स्किन सेल्स हटाता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। मुलेठी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो मुंहासों और उनके निशानों को कम करने में मदद करते हैं।

मुलेठी फेस मास्क बनाने का तरीका मुलेठी फेस मास्क बनाना बेहद आसान है। इसके लिए 1 चम्मच मुलेठी पाउडर लें और इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध या गुलाब जल मिलाएं। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।