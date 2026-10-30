पार्लर जाकर क्यों खर्च करने हजारों रुपए? फेस्टिव सीजन में घर पर ऐसे करें 'बॉडी पॉलिशिंग', मिलेगा गजब का निखार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आए। इसके लिए बॉडी पॉलिशिंग अच्छा ऑप्शन है, लेकिन भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बार-बार पार्लर जाने का समय भी नहीं होता और न ही लोग बार-बार इसमें पैसे खर्च करना चाहते हैं।

ऐसे में आप घर पर ही कुछ आसान और असरदार तरीकों से बॉडी पॉलिशिंग करके आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। ये न सिर्फ डेड स्किन हटाती है, बल्कि स्किन को डीप क्लीन, हाइड्रेट और सॉफ्ट भी बनाती है। आइए जानें कैसे आप घर पर आसानी से बॉडी पॉलिश कर सकते हैं।