रोजमर्रा की ये 4 गलतियां त्वचा को पहुंचाती हैं नुकसान, समय रहते पहचान लें स्किन बैरियर डैमेज के संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत किसी मजबूत ढाल से कम नहीं है। इसे 'स्किन बैरियर' कहा जाता है, जिसका मुख्य काम शरीर को धूल, हानिकारक बैक्टीरिया और प्रदूषण जैसे बाहरी दुश्मनों से बचाना है। यह त्वचा की प्राकृतिक नमी को भी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

हालांकि, आजकल की लाइफस्टाइल और हमारी ही कुछ रोजमर्रा की गलत आदतें इस सुरक्षा कवच को कमजोर कर रही हैं। अगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो स्किन को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। इन कारणों से पहुंचता है स्किन बैरियर को नुकसान जरूरत से ज्यादा चेहरा धोना: बार-बार फेस वॉश करने या हार्श क्लींजर का इस्तेमाल करने से त्वचा का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। इससे स्किन बैरियर कमजोर होता है और त्वचा ड्राई व सेंसिटिव हो जाती है।

बार-बार फेस वॉश करने या हार्श क्लींजर का इस्तेमाल करने से त्वचा का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। इससे स्किन बैरियर कमजोर होता है और त्वचा ड्राई व सेंसिटिव हो जाती है। केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल: एक्सफोलिएटिंग एसिड या रेटिनॉल जैसे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को इरिटेट कर सकता है और इसकी सुरक्षा परत को डैमेज कर सकता है।

एक्सफोलिएटिंग एसिड या रेटिनॉल जैसे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को इरिटेट कर सकता है और इसकी सुरक्षा परत को डैमेज कर सकता है। धूप का सीधा असर: सूरज की हानिकारक किरणें स्किन बैरियर को कमजोर कर देती हैं, जिससे त्वचा में जलन, पिग्मेंटेशन और एजिंग के लक्षण तेजी से बढ़ने लगते हैं।

सूरज की हानिकारक किरणें स्किन बैरियर को कमजोर कर देती हैं, जिससे त्वचा में जलन, पिग्मेंटेशन और एजिंग के लक्षण तेजी से बढ़ने लगते हैं। प्रदूषण और धूल-मिट्टी: प्रदूषित हवा में मौजूद टॉक्सिन्स जब त्वचा पर जमा होते हैं, तो बैरियर डैमेज हो जाता है और स्किन पूरी तरह से बेजान और रफ दिखने लगती है। कैसे पहचानें कि स्किन बैरियर डैमेज हो चुका है? अगर आपकी त्वचा का बैरियर डैमेज हो रहा है, तो आपको ये प्रमुख लक्षण दिखाई दे सकते हैं: