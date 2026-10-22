सुबह नहाते समय या रात को सोने से पहले, बॉडी स्क्रब इस्तेमाल करने का सही समय क्या है?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सिर्फ चेहरे की ही नहीं पूरी बॉडी की स्किन स्मूद बनाने के लिए स्क्रब एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्किन टाइप के साथ-साथ इसकी टाइमिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बॉडी स्क्रब को नियमित रूप से इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, स्किन टाइप के हिसाब से इसे कैसे चुनें और टाइमिंग कैसे तय करें।