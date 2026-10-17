बदलते मौसम में खिंची-खिंची लग रही है स्किन? घर पर बनाएं ये नेचुरल टोनर, लौटेगा खोया हुआ ग्लो

गुलाब जल और ग्लिसरीन टोनर- गुलाब जल स्किन को शांत करता है और नेचुरल ग्लो बढ़ाता है, जबकि ग्लिसरीन त्वचा में गहराई से नमी लॉक करता है। दो चम्मच गुलाब जल में एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें। चेहरे को साफ करने के बाद इसे कॉटन या सीधे स्प्रे करें। यह टोनर ड्राई स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है।

चावल के पानी का टोनर- चावल का पानी विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो स्किन टोन को ब्राइट करता है और टेक्सचर सुधारता है। चावल धोने के बाद बचे पानी को छानकर बोतल में भर लें। इसे चेहरे पर कॉटन से लगाएं। नियमित इस्तेमाल से स्किन स्मूद और हेल्दी दिखती है।