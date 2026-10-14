महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कहें टाटा-गुडबाय! इन 8 देसी क्रीम से बुढ़ापे को रखें कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी की चाहत होती है कि हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग और जवां दिखे। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए अक्सर हम बाजार में मिलने वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर खूब पैसे खर्च करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हमारी अपनी रसोई और आयुर्वेद में ही ऐसे जादुई देसी नुस्खे मौजूद हैं, जो बढ़ती उम्र के असर को आसानी से रोक सकते हैं?

ये देसी क्रीम्स न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इनके नियमित इस्तेमाल से त्वचा में कसाव आता है, जरूरी नमी बनी रहती है और चेहरे पर एक नेचुरल निखार देखने को मिलता है। आइए जानते हैं उन खास देसी क्रीम्स के बारे में, जो आपको लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मददगार हैं।

मलाई और केसर का जादू मलाई हमारी स्किन को गहराई से नमी देती है, जबकि केसर चेहरे पर शानदार ग्लो लाता है। रात के वक्त इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम बनती है और झुर्रियों की समस्या भी तेजी से कम होती है।

एलोवेरा और विटामिन ई एलोवेरा त्वचा को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने में मदद करता है और विटामिन ई डैमेज स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। इन दोनों का मिश्रण आपकी स्किन को टाइट और पूरी तरह से हेल्दी बनाए रखता है।

नारियल तेल और शहद नारियल का तेल एक बेहतरीन एंटी-एजिंग तत्व की तरह काम करता है, वहीं शहद स्किन को जरूरी नमी पहुंचाता है। इस देसी क्रीम को लगाने से फाइन लाइन्स कम होती हैं और स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है।