महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कहें टाटा-गुडबाय! इन 8 देसी क्रीम से बुढ़ापे को रखें कोसों दूर
महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बजाय आयुर्वेद में मौजूद देसी नुस्खे अपनाकर आप अपनी त्वचा को लंबे समय तक जवां और चमकदार रख सकते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी की चाहत होती है कि हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग और जवां दिखे। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए अक्सर हम बाजार में मिलने वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर खूब पैसे खर्च करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हमारी अपनी रसोई और आयुर्वेद में ही ऐसे जादुई देसी नुस्खे मौजूद हैं, जो बढ़ती उम्र के असर को आसानी से रोक सकते हैं?
ये देसी क्रीम्स न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इनके नियमित इस्तेमाल से त्वचा में कसाव आता है, जरूरी नमी बनी रहती है और चेहरे पर एक नेचुरल निखार देखने को मिलता है। आइए जानते हैं उन खास देसी क्रीम्स के बारे में, जो आपको लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मददगार हैं।
मलाई और केसर का जादू
मलाई हमारी स्किन को गहराई से नमी देती है, जबकि केसर चेहरे पर शानदार ग्लो लाता है। रात के वक्त इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम बनती है और झुर्रियों की समस्या भी तेजी से कम होती है।
एलोवेरा और विटामिन ई
एलोवेरा त्वचा को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने में मदद करता है और विटामिन ई डैमेज स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। इन दोनों का मिश्रण आपकी स्किन को टाइट और पूरी तरह से हेल्दी बनाए रखता है।
नारियल तेल और शहद
नारियल का तेल एक बेहतरीन एंटी-एजिंग तत्व की तरह काम करता है, वहीं शहद स्किन को जरूरी नमी पहुंचाता है। इस देसी क्रीम को लगाने से फाइन लाइन्स कम होती हैं और स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है।
बादाम और दूध की क्रीम
बादाम को पानी में भिगोकर अच्छी तरह पीस लें और फिर इसमें थोड़ा सा दूध मिला लें। यह होममेड क्रीम त्वचा को गहरा पोषण देती है और झुर्रियों को कम करने में बेहद असरदार है।
गुलाबजल और ग्लिसरीन
गुलाबजल स्किन को अच्छे से टोन करता है और ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए जानी जाती है। सर्दियां हों या गर्मियां, हर मौसम में यह क्रीम त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है।
हल्दी और चंदन का निखार
हल्दी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए मशहूर है और चंदन स्किन को गजब की ठंडक देता है। इन दोनों से बनी क्रीम स्किन को साफ, ग्लोइंग और जवां बनाए रखने में मदद करती है।
पपीता और शहद
पके हुए पपीते को अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। यह शानदार क्रीम चेहरे से डेड स्किन को हटाकर नई और फ्रेश स्किन लाने में काफी मदद करती है।
खीरा और एलोवेरा की ताजगी
गर्मियों के मौसम के लिए यह क्रीम सबसे बेहतरीन मानी जाती है। खीरा स्किन को ठंडक और जरूरी हाइड्रेशन देता है, जबकि एलोवेरा त्वचा में कसाव लाता है।
अगर आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए लंबे समय तक खूबसूरत और जवां दिखना चाहते हैं, तो बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़कर इन असरदार, प्राकृतिक और सस्ती देसी क्रीम्स को अपने रूटीन में शामिल करें।
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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।