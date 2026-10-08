महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भूल जाएंगे! चेहरे पर लगाएं शहद और जैतून का तेल, शीशे की तरह चमकेगी स्किन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्राकृतिक चीजों से स्किन और बालों की देखभाल करने का चलन आज के समय में फिर से बढ़ रहा है। शहद और जैतून का तेल दोनों ही ऐसी ही प्राकृतिक चीजें हैं, जो पोषण से भरपूर होती हैं।जब इन दोनों को मिलाकर लगाया जाता है।

ये त्वचा और बालों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। ये कॉम्बीनेशन स्किन को नमी देने, बालों को मजबूत बनाने और नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है। आइए जानते हैं इनसे होने वाले फायदों के बारे में।