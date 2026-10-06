स्किनकेयर का पॉपुलर हैक है 'Slugging', मगर 3 गलतियां बन सकती हैं पिंपल्स की वजह; जानिए किन बातों का रखें ध्यान

स्टाइलाइफल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नहीं जानते कि स्लगिंग क्या है, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दरअसल, रात को सोने से पहले अपने स्किनकेयर रूटीन के सबसे आखिरी स्टेप में चेहरे पर पेट्रोलियम जेली की एक मोटी परत लगाने को स्लगिंग कहा जाता है। यह चेहरे की नमी को लॉक कर देता है और सुबह उठने पर आपको मिलती है एकदम सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग स्किन।

पढ़ने में यह हैक बहुत मैजिकल लगता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अगर स्लगिंग करते समय आपने थोड़ी-सी भी चूक की, तो यह फायदा देने के बजाय आपके चेहरे को पिंपल्स और मुहांसों से भर सकता है? आइए जानते हैं वो 3 बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग स्लगिंग के दौरान करते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

गलती नंबर-1 पेट्रोलियम जेली एक 'ऑक्लूसिव' की तरह काम करती है, यानी यह त्वचा के ऊपर एक ऐसी सील बना देती है जिससे हवा या नमी न तो अंदर जा सकती है और न ही बाहर आ सकती है। अगर आपने स्लगिंग से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ नहीं किया है, तो दिन भर की धूल-मिट्टी, मेकअप और बैक्टीरिया आपकी स्किन के अंदर ही लॉक हो जाएंगे और चेहरे पर ढेर सारे पिंपल्स अपनी जगह बना लेंगे।

क्या करें: स्लगिंग हमेशा एकदम साफ और धुले हुए चेहरे पर ही करें। गलती नंबर-2 स्किनकेयर में रेटिनॉल, AHA/BHA, या विटामिन-सी जैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल बहुत आम हैं। कई लोग इन्हें लगाने के बाद ऊपर से वैसलीन लगा लेते हैं। यह स्लगिंग की सबसे भयंकर गलती है। जब आप इन एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के ऊपर स्लगिंग करते हैं, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और ये त्वचा में गहराई तक लॉक हो जाते हैं। इससे स्किन में जलन, रेडनेस और भयंकर ब्रेकआउट्स हो सकते हैं।

क्या करें: स्लगिंग वाले दिन सिर्फ हाइड्रेटिंग चीजें ही चेहरे पर लगाएं, जैसे हायलूरॉनिक एसिड या कोई सिंपल मॉइस्चराइजर। गलती नंबर-3 यह सबसे जरूरी बात है जो हर किसी को समझनी चाहिए- स्लगिंग हर स्किन टाइप के लिए नहीं बनी है। यह हैक खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी, बेजान या डैमेज है। अगर आपकी स्किन पहले से ही ऑयली है या आपको जल्दी पिंपल्स हो जाते हैं, तो स्लगिंग आपके लिए किसी बुरे सपने जैसी हो सकती है। पेट्रोलियम जेली आपके पोर्स को पूरी तरह ब्लॉक कर देगी, जिससे त्वचा का एक्स्ट्रा ऑयल बाहर नहीं निकल पाएगा और पिंपल्स की बाढ़ आ जाएगी।