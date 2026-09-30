क्या सचमुच दफ्तर की हवा बना रही है आपकी त्वचा को बूढ़ा और बेजान? हैरान कर देगा वायरल ऑफिस एयर थ्योरी का सच

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑफिस एयर थ्योरी काफी वायरल हो रही है। आपने भी इस बारे में वीडियो देखी होंगी, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि ऑफिस में चलने वाले एसी और बंद कमरे का माहौल उनकी स्किन और बालों की नमी छीन लेता है।

इसके कारण चेहरा ड्राई, बेजान और ज्यादा थका हुआ दिखाई देने लगता है, क्या इंटरनेट के इस दावे में कोई सच्चाई है? क्या सच में ऑफिस की हवा त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचाती है? दरअसल, ये थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे ऑफिस की हवा के अलावा और भी कई बातें जिम्मेदार हैं। आइए जानें इनके बारे में।

क्या है ऑफिस-एयर थ्योरी? ऑफिस एयर थ्योरी कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन इसके पीछे साइंस से जुड़े कुछ कारण जरूर छिपे हैं। एसी या हीटर के कारण कमरे की नमी काफी कम हो जाती है। जब हवा ड्राई होती है, तो त्वचा की बाहरी परत डिहाइड्रेटेड होने लगती है।

पानी की इस कमी के कारण त्वचा खिंची-खिंची, खुरदुरी और सेंसिटिव महसूस होने लगती है। इसी के कारण चेहरे पर फाइन लाइन्स अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ऑफिस की हवा उन्हें ज्यादा थका हुआ या बूढ़ा दिखा रही है।

लाइफस्टाइल भी है जिम्मेदार ऑफिस की हवा के साथ-साथ हमारी लाइफस्टाइल भी त्वचा को प्रभावित करती है। एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहने, खाने-पीने का सही समय न होने और लगातार स्ट्रेस में रहने से भी त्वचा पर असर होता है। इसके अलावा, लंबे समय तक बिना पलकें झपकाए स्क्रीन पर देखते रहने से आंखें थकी हुई दिखती हैं, जिससे डार्क सर्कल्स और सूजन की समस्या बढ़ जाती है।

एक वजह शरीर में पानी की कमी भी है। दिनभर एसी में रहने के कारण प्यास कम लगती है और हम जरूरत से कम पानी पीते हैं। इसके कारण त्वचा और ज्यादा डिहाइड्रेटेड होती है और रूखी व बेजान नजर आती है।