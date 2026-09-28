BB, CC क्रीम या टिंटेड मॉइश्चराइजर? चेहरे के लिए कौन है सही, समझें पूरा फर्क

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। काफी सालों से फाउंडेशन को मेकअप के बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ की स्किन पर यह अच्छी तरह सेट हो जाता है, लेकिन कुछ इसे लगाने से बचते हैं। आजकल नो मेकअप लुक का ट्रेंड है, फिर बेस के रूप में क्या लगाया जाए कि चेहरा ग्लो भी करे और हैवी मेकअप भी नजर न आए।

ऐसे में बीबी, सीसी क्रीम या फिर टिंटेंड मॉइश्चराइजर बेहतर ऑप्शन नजर आते हैं। इन तीनों में क्या अंतर है और इसे कब लगाना सही होता है, जानेंगे इस आर्टिकल में। बीबी क्रीम यह ब्लेमिश बाम या फिर ब्यूटी बाम कहलाता है। यह एक साथ तीन काम करती है- दाग-धब्बे छुपाती है, बेस की तरह काम करती है और स्किन को हाइड्रेट करती है। क्या हैं इसके फायदे स्किन को नमी देती है और सन प्रोटेक्शन भी

हर स्किन टाइप पर सूट करती है

चेहरे पर एकदम से ग्लो आ जाता है सीसी क्रीम इसे कलर करेक्ट या कॉम्प्लेक्शन करेक्ट कहते हैं। यह बीबी क्रीम से थोड़ी लाइट होती है, जिससे एक नेचुरल, फाउंडेशन जैसा फिनिश मिलता है।

क्या हैं फायदे चेहरे पर ग्लो आता है

प्राइमर, परफेक्शन और प्रोटेक्शन की तरह काम करती है

एक बेहतरीन फिनिश मिलती है टिंटेड मॉइश्चराइजर यह फाउंडेशन और मॉइश्चराइजर का मिक्स होता है जोकि चेहरे को फ्रेश लुक देता है और उसे हाइड्रेट करता है।