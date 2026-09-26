10 मिनट का चारकोल मास्क और चमक उठेगा चेहरा! पर पहले समझ लें इसके फायदे, तरीका और सावधानियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी स्ट्रेसफुल लाइफ, प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव का सबसे पहला असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।

ऐसे में चारकोल मास्क एक आसान और असरदार उपाय बनकर सामने आया है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करके कई स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। इसलिए इसे स्किन केयर रूटीन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं —

क्या है चारकोल मास्क? चारकोल मास्क एक्टिवेटेड चारकोल से बना होता है, जो त्वचा की गहराई में जाकर गंदगी, ऑयल और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह खासतौर पर ऑयली और पिंपल-प्रोन स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।