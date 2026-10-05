फेस एक्जीमा है, तो मेकअप लगाते समय न करें ये गलतियां, त्वचा का रखें खास ख्याल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक्जीमा वाली स्किन पर मेकअप लगाना सुरक्षित है लेकिन जब यह चेहरे पर उभरा हुआ हो तो इससे बचना ही सही है। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जोकि एक्जीमा वाली स्किन पर और ज्यादा खुजली और रेडनेस का कारण बन सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने और इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल पर लिखे इंग्रीटिएंड्स पढ़ने जैसी छोटी-छोटी सावधानियां बरतने की जरूरत है।