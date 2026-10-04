घर में लगाएं एलोवेरा और पाएं नेचुरल हेयर केयर, जानें पौधा लगाने से इस्तेमाल तक पूरी गाइड

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एलोवेरा प्लांट एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसे घर पर लगाना बहुत आसान है और यह त्वचा व बालों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। आजकल प्रदूषण, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स के कारण बालों का झड़ना, ड्राइनेस और डैंड्रफ जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।

ऐसे में घर पर लगा एलोवेरा प्लांट एक नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए,सी,ई, बी12, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। घर पर एलोवेरा प्लांट कैसे लगाएं एलोवेरा लगाने के लिए एक छोटा गमला लें जिसमें नीचे छेद हो। इसमें मिट्टी में रेत और खाद मिलाकर हल्की मिट्टी तैयार करें।एलोवेरा की छोटी जड़ वाला हिस्सा मिट्टी में लगा दें।ज्यादा पानी न दें, हफ्ते में 2–3 बार पानी पर्याप्त है। इसे कम धूप वाली जगह पर रखें।कुछ ही दिनों में पौधा बढ़ने लगेगा और आप इसका ताजा जेल इस्तेमाल कर पाएंगे।

बालों के लिए एलोवेरा इस्तेमाल करने के तरीके आप एलोवेरा जेल को नारियल तेल, दही, प्याज रस या जैतून तेल में मिलाकर हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2–3 बार उपयोग करने से बाल सॉफ्ट, घने और शाइनी बनने लगते हैं।