रूखे, बेजान और फ्रिजी बालों का पक्का इलाज! हफ्ते में एक बार लगाएं यह होममेड केराटिन मास्क
आजकल की भागदौड़ और प्रदूषण से बाल अपना नेचुरल केराटिन खो देते हैं, जिससे वे रूखे और बेजान हो जाते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी दिनचर्या, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, केमिकल वाले प्रॉडक्ट्स और हीट स्टाइलिंग टूल्स के ज्यादा इस्तेमाल से बालों की रौनक कहीं खो सी गई है। यही वजह है कि बाल अपना नेचुरल केराटिन खोने लगते हैं और रूखे, बेजान, फ्रिजी और कमजोर नजर आते हैं।
आजकल बालों को दोबारा स्मूद और शाइनी बनाने के लिए पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट कराने का काफी ट्रेंड है। हालांकि, यह ट्रीटमेंट न सिर्फ बहुत महंगा होता है, बल्कि इसमें ढेर सारे केमिकल्स भी होते हैं। अच्छी खबर यह है कि अब आप महंगे पार्लर जैसी चमक और मजबूती घर बैठे पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस नेचुरल और घरेलू केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से।
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आखिर क्या है केराटिन ट्रीटमेंट?
केराटिन एक तरह का नेचुरल प्रोटीन है, जो हमारी स्किन, नाखूनों और मुख्य रूप से बालों में पाया जाता है। जब बालों में इस प्रोटीन की कमी होने लगती है, तो बाल उलझने, टूटने और फ्रिजी होने लगते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट बालों में इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। यह बालों की बाहरी परत पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे बाल बेहद स्मूद और चमकदार दिखने लगते हैं।
घर पर कैसे तैयार करें केराटिन हेयर मास्क?
घर पर नेचुरल तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट करने के लिए आप रसोई में मौजूद चीजों से ही एक बेहतरीन हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं।
जरूरी सामग्री:
- केला
- 2 चम्मच एलोवेरा जेल
- 1 चम्मच दही
- 1 चम्मच शहद
- 1 चम्मच नारियल तेल
- 1 विटामिन ई कैप्सूल
हेयर मास्क लगाने का सही तरीका
इन सभी प्राकृतिक चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस मास्क को अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों की पूरी लंबाई तक अच्छे से लगाएं। इसे 30 से 40 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। यह मास्क बालों को डीप कंडीशनिंग देता है और उनमें केराटिन के लेवल को बेहतर बनाने में मदद करता है।
केराटिन ट्रीटमेंट के लाजवाब फायदे
अगर आप इस घरेलू ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, तो बालों को कई फायदे मिलते हैं:
- बाल एकदम स्मूद और सिल्की बन जाते हैं।
- बालों का रूखापन और फ्रिज कम होता है।
- बाल जड़ों से मजबूत होते हैं, जिससे उनका टूटना कम हो जाता है।
- बालों में एक बेहतरीन नेचुरल शाइन आती है।
- बालों को मैनेज करना और अपनी पसंद के अनुसार स्टाइल करना आसान हो जाता है।
- यह स्कैल्प को पोषण देकर हेयर ग्रोथ के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है।
ट्रीटमेंट के बाद किन बातों का रखें खास ध्यान?
अपने बालों की स्मूदनेस और शाइन को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें:
- बाल धोने के लिए हमेशा सल्फेट-फ्री शैम्पू का ही इस्तेमाल करें।
- बालों को बार-बार धोने से बचें।
- हीट स्टाइलिंग टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें।
- बालों में नमी और स्मूदनेस बनाए रखने के लिए हेयर सीरम जरूर लगाएं।
- बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस नेचुरल केराटिन हेयर मास्क को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर लगाएं।
यह घरेलू केराटिन ट्रीटमेंट बालों को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी भरपूर पोषण देकर हेल्दी बनाता है। अगर आप नियमित रूप से इस नेचुरल ट्रीटमेंट को करते हैं, तो कुछ ही समय में आपके बाल पार्लर जैसे स्मूद, शाइनी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।