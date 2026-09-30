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बालों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं ये फूल, हेयर फॉल से ड्रायनेस तक में कई परेशानियों का हैं रामबाण इलाज

By Meenakshi NaiduEdited By: Shweta Chauhan
Published: Wed, 30 Sep 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

बालों की समस्याओं जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्रायनेस के लिए फूलों का उपयोग बेहद असरदार साबित हो सकता है।

बालों के लिए वरदान हैं गार्डन में खिलने वाले ये फूल (Image Source: AI Generated)

बालों के लिए वरदान हैं गार्डन में खिलने वाले ये फूल (Image Source: AI Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालों की प्रॉब्लम्स जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्रायनेस काफी आम हो गई हैं, और लोग महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसे कई अनमोल फूल मौजूद हैं, जिनके गुण बालों को अंदर से पोषण देकर उन्हें मजबूत, घना और शाइनी बनाते हैं। 

खास बात यह है कि इनमें से कई फूलों के फायदे अब भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप अपने बालों की केयर को नेचुरल और असरदार बनाना चाहते हैं, तो इन खास फूलों को अपनी रूटीन में शामिल करना काफी फायदेमंद होगा

गुड़हल: हेयर ग्रोथ का नेचुरल बूस्टर

गुड़हल के फूल और पत्तियां बालों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी, फ्लेवोनॉयड्स और अमीनो एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इसका पेस्ट या तेल नियमित लगाने से बालों का झड़ना कम होता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। 

चमेली 

चमेली के फूलों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को साफ और इंफेक्शन-फ्री रखते हैं। चमेली का तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जिससे डैंड्रफ और खुजली कम होती है। 

गुलाब

गुलाब के फूल बालों और स्कैल्प के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। गुलाब जल स्कैल्प के पी एच लेवल को संतुलित करता है और गर्मी के कारण होने वाली जलन या खुजली को शांत करता है। यह बालों को सॉफ्ट बनाता है और उनकी नेचुरल शाइन को बढ़ाता है।

कमल 

कमल के फूलों में प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं। यह स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और ड्रायनेस को दूर करता है। नियमित उपयोग से बालों की टेक्सचर सुधरती है और वे ज्यादा स्मूद और हेल्दी दिखते हैं।

गेंदा

गेंदा के फूलों में एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्कैल्प की सूजन, खुजली और डैंड्रफ को कम करने में मदद करते हैं। इसका पेस्ट या उबला हुआ पानी बाल धोने के लिए इस्तेमाल करने से स्कैल्प साफ और हेल्दी रहता है। यह बालों को मजबूत बनाने में भी सहायक है।

पारिजात

पारिजात के फूल एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसका तेल या काढ़ा बालों में लगाने से हेयर फॉल कम होता है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। यह स्कैल्प को भी रिलैक्स करता है, जिससे तनाव से जुड़ी हेयर प्रॉब्लम्स कम होती हैं।

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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।