मांड का ऐसे करें इस्तेमाल, घर पर तैयार हो जाएगा फेस सीरम; कुछ दिनों में ही खिली-खिली नजर आएगी त्वचा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर रौनक लाने के लिए आजकल मार्केट में बहुत से स्किन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जिनकी आसमान छूती कीमतें हमारी जेब पर भारी पड़ती हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बाजार की चीजों से ज्यादा घर के बने नुस्खों पर यकीन होता है, अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए आपको घर पर ही फेस सीरम बनाने का तरीका बताते हैं।

घर पर बनाएं ग्लोइंग स्किन के लिए फेस सीरम फेस सीरम एकदम हल्का लिक्विड जेल बेस्ड फॉर्मूला होता है, जो त्वचा में गहराई तक जाकर उसकी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करता है। फेस सीरम बनाने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स फॉलो करें:

सामग्री पके हुए चावल का पानी

1 चम्मच एलोवेरा जेल

1 विटामिन-ई कैप्सूल

2-3 बूंदें गुलाब जल विधि सीरम बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर 2-3 कप पानी में 1-2 घंटे भिगोकर रखें। उसके बाद बर्तन में पकाकर 2-3 चम्मच मांड निकाल लें। इस मांड को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देना है और उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद उस चावल को छानकर पानी अलग कटोरी में डाल लें। फिर चावल के पानी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब जेल अच्छे से मिल जाए तो उसमें 2-3 बूंदें गुलाब जल और 1 विटामिन-ई कैप्सूल भी मिक्स कर लें। इस मिश्रण को मिलाने के बाद एक कांच की छोटी शीशी में भरकर रख लेना है। सीरम को 5-7 दिन तक इस्तेमाल के लिए फ्रिज में स्टोर करें। आपका राइस वॉटर फेस सीरम रेगुलर इस्तेमाल के लिए तैयार है। चावल के पानी से स्किन को क्या फायदा? चावल का पानी त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाने के साथ ही स्किन टाइटनिंग में मदद करता है। इसमें शामिल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन पर मुहांसे और लालिमा से बचाव करते हैं। वहीं, यह मांड ऑयल कंट्रोल में भी बड़ा मददगार है।