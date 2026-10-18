सनस्क्रीन ठीक से न लगाने पर होती है बार-बार टैनिंग! धूप से बचने के लिए नोट कर लें ये जरूरी बातें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लाइफस्टाइल का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। सूरज की हानिकारक यूवी किरणें स्किन को टैन, डल और समय से पहले बूढ़ा बना सकती हैं। ऐसे में सनस्क्रीन सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉडक्ट नहीं, बल्कि स्किन के लिए जरूरी सुरक्षा कवच है।

लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिल पाता है।तो आइए जानते हैं सनस्क्रीन लगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीकों के बारे में

सही एसपीएफ वाले सनस्क्रीन का चयन करें

हमेशा एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन चुनें।एसपीएफ जितना ज्यादा होगा, उतनी बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अगर आप ज्यादा समय बाहर रहते हैं तो एसपीएफ 50 बेहतर ऑप्शन है।

ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लें

ऐसा सनस्क्रीन चुनें जो यूवीए और यूवीबी दोनों किरणों से बचाव करे। इससे स्किन डैमेज, सनबर्न और एजिंग से बचाव होता है।

बाहर निकलने से पहले लगाएं

सनस्क्रीन को बाहर जाने से कम से कम 15–20 मिनट पहले लगाएं ताकि यह त्वचा में अच्छी तरह से सेट हो सके और प्रभावी सुरक्षा दे सके।

पर्याप्त मात्रा का उपयोग करें

बहुत कम सनस्क्रीन लगाने से पूरा फायदा नहीं मिलता। चेहरे और गर्दन के लिए कम से कम एक चम्मच के बराबर मात्रा जरूरी होती है।

बार-बार दोबारा लगाएं

हर 2–3 घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाना जरूरी है, खासकर अगर आप धूप में हैं, पसीना आ रहा है या पानी के संपर्क में हैं।

सभी खुले हिस्सों को कवर करें

केवल चेहरे पर ही नहीं, बल्कि गर्दन, कान, हाथ, पैरों और पीठ जैसे खुले हिस्सों पर भी सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

मेकअप से पहले लगाएं

सनस्क्रीन को हमेशा मेकअप से पहले लगाएं जिससे यह एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सके और आपकी त्वचा को बेहतर सुरक्षा दे सके।

रोजाना इस्तेमाल की आदत बनाएं

धूप हो या बादल, घर के अंदर हों या बाहर, सनस्क्रीन का डेली इस्तेमाल जरूरी है क्योंकि यूवी किरणें हर समय मौजूद रहती हैं। सनस्क्रीन का सही और नियमित उपयोग आपकी त्वचा को न सिर्फ धूप से बचाता है, बल्कि उसे लंबे समय तक हेल्दी, ग्लोइंग और जवान बनाए रखने में भी मदद करता है।