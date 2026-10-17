ग्राहक बनेगा डिजाइनर, कंपनी बनाएगी कपड़े; इस AI प्लेटफॉर्म ने बदल दिया फैशन का बाजार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम बाजार के नियमों की बात करते हैं तो उसमें एक समान बेचने वाला यानी उत्पादक और एक सामान खरीदने वाला यानी उपभोक्ता होता है। पर आप जरा कल्पना करके देखिए कि एक उपभोक्ता उत्पादक की भी भूमिका निभाने लगे।

यह बात सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन इस सोच को अब प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। जी हां, बाजार में एक नया प्लेटफॉर्म आया है, जो ख्वाहिश पूरी कर सकता है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं:

एआई से आयडिया को प्रोडक्ट में बदलने का नया माध्यम फैशन की दुनिया में एक नई क्रांति हुई है, क्योंकि अब उपभोक्ता भी उत्पादक बनकर दोनों भूमिका साथ में निभा सकता है। हम बात कर रहे हैं मार्केट में लॉन्च हुए नए प्लेटफॉर्म डेमोवर्स की। यह एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को ब्रैंड के लिए नए उत्पादों के डिजाइन बनाने, उसमें बदलाव करने और दूसरों के बने डिजाइन पर वोट करने का मौका देता है।