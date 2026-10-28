सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सताने लगा है डैंड्रफ? घर पर मौजूद प्याज से करें इसका पक्का इलाज, आसान है तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हवा में हल्की-हल्की ठंड महसूस होनी शुरू हो गई है। ये मौसम लगता तो काफी सुहाना है, लेकिन हवा में ड्राईनेस की वजह से डैंड्रफ की समस्या आम हो जाती है। डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में खुजली और हेयर फॉल की समस्या होने लगती है।

ऐसे में जरूरी है कि बालों की सही देखभाल की जाए। इसके लिए प्याज सबसे बेस्ट इंग्रीडिएंट है। इसमें सल्फर, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को साफ रखते हैं, डैंड्रफ को जड़ से खत्म करते हैं। साथ ही, ये बालों को मजबूत, घना और शाइनी बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं प्याज के कुछ आसान घरेलू उपाय, जिनसे आपके बाल फिर से हेल्दी और खूबसूरत बन सकते हैं।