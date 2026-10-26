अकेला नारियल तेल काफी नहीं! बालों को तेजी से लंबा और घना बनाने के लिए इसमें मिलाएं ये 7 नेचुरल ऑयल्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालों का रूखापन, तेजी से झड़ना और उनकी चमक खो जाना एक बेहद आम परेशानी बन गई है। ऐसे में, बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले प्रॉडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय, नेचुरल ऑयल्स का रुख करना आपके बालों के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

नारियल तेल अपने आप में बहुत गुणकारी है, लेकिन अगर इसमें कुछ खास प्राकृतिक तेल मिला लिए जाएं, तो बालों को गहराई से पोषण मिलता है। इससे न सिर्फ स्कैल्प हेल्दी रहता है, बल्कि बालों की ग्रोथ भी शानदार होती है और वे सॉफ्ट, मजबूत और शाइनी बनते हैं। आइए जानते हैं उन खास नेचुरल ऑयल्स के बारे में, जिन्हें नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से आपके बालों की कायापलट हो सकती है।

बादाम का तेल विटामिन ई से भरपूर बादाम का तेल बालों को बेहतरीन पोषण देता है। नारियल तेल के साथ इसे लगाने से बाल बेहद मुलायम और चमकदार बनते हैं। यह आपके स्कैल्प को स्वस्थ रखने के साथ-साथ बालों के टूटने की समस्या को भी काफी हद तक कम कर देता है।

अरंडी का तेल अगर आप बालों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो अरंडी का तेल बहुत असरदार है। इसमें रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को जबरदस्त मजबूती देता है और उन्हें घना बनाने में मदद करता है।

जैतून का तेल बालों में गहराई तक नमी बरकरार रखने के लिए जैतून का तेल एक बेहतरीन विकल्प है। यह रूखे और फ्रिजी बालों को स्मूद बनाने का काम करता है और दोमुंहे बालों की परेशानी को कम करने में भी मददगार है।

टी ट्री ऑयल टी ट्री ऑयल अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। इसे नारियल तेल में मिलाने से स्कैल्प एकदम साफ और डैंड्रफ-फ्री रहता है। साथ ही, यह स्कैल्प पर होने वाली खुजली और किसी भी तरह के इंफेक्शन से भी बचाव करता है।