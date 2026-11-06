बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के चाहिए 'नेचुरल ग्लो'? रोज रात बिस्तर पर जाने से पहले जरूर फॉलो करें ये आसान स्किन केयर रूटीन

मेकअप पूरी तरह हटाएं- सोने से पहले कभी भी मेकअप के साथ न सोएं। मेकअप पोर्स को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स और डलनेस बढ़ती है। माइसेलर वॉटर या क्लींजिंग ऑयल से धीरे-धीरे मेकअप हटाएं और स्किन को साफ सांस लेने दें।

माइल्ड क्लींजर से फेस वॉश करें- मेकअप हटाने के बाद एक माइल्ड और स्किन टाइप के अनुसार क्लींजर से स्किन साफ करें, जिससे दिनभर की गंदगी, ऑयल और बैक्टीरिया पूरी तरह साफ हो जाएं।

टोनर का इस्तेमाल करें- फेस वॉश के बाद टोनर लगाना स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। रोज वॉटर या एलोवेरा टोनर एक अच्छा नेचुरल ऑप्शन हो सकता है।

नाइट क्रीम या सीरम लगाएं- रात में स्किन रिपेयर मोड में होती है, इसलिए इस समय नाइट क्रीम या सीरम लगाना बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन-सी, रात में स्किन रिपेयर मोड में होती है, इसलिए इस समय नाइट क्रीम या सीरम लगाना बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन-सी, हायलूरोनिक एसिड या रेटिनॉल युक्त प्रॉडक्ट्स स्किन को हाइड्रेट करते हैं और ग्लो बढ़ाते हैं। अगर आप नेचुरल तरीका चाहती हैं, तो बादाम तेल या एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं।