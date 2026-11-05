सर्दियों में रूखी-बेजान स्किन से हैं परेशान? महंगी क्रीम छोड़ें, इन फेस ऑयल से पाएं शीशे सी दमकती त्वचा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम धीरे-धीरे आने लगा है। इस मौसम में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। ठंडी हवा, कम नमी और गर्म पानी से नहाने की आदत स्किन की नेचुरल नमी को छीन लेती है, जिससे चेहरा रूखा, बेजान और खिंचा-खिंचा सा महसूस होने लगता है।

कई बार महंगे क्रीम और लोशन भी पूरी तरह असर नहीं दिखा पाते। ऐसे में फेस ऑयल त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसकी खोई हुई चमक वापस लाने में मदद करते हैं। सही फेस ऑयल न केवल त्वचा को मॉइश्चराइज करते हैं, बल्कि स्किन बैरियर को मजबूत बनाकर उसे ठंड के असर से भी बचाते हैं। अगर आप भी सर्दियों में सॉफ्ट, हेल्दी और दमकती त्वचा चाहती हैं, तो आइए जानें स्किन के लिए फायदेमंद ऑयल के बारे में।