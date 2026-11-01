ठंडी हवाओं ने छीन ली है चेहरे की नमी? ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए ट्राई करें ये केमिकल फ्री फेस पैक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में ठंडी और शुष्क हवा त्वचा की नमी खींच लेती है। इसके कारण स्किन ड्राई और खिंची-खिंची महसूस होने लगती है। कई बार स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि पपड़ी भी उतरने लगती है। ऐसे में त्वचा को मुलायम रखने के लिए कुछ फेस पैक्स ट्राई कर सकते हैं।

घर पर बनाए गए ये फेस पैक्स केमिकल फ्री होते हैं, जिससे स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही, स्किन को अंदर से पोषण देकर, उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानें कुछ ऐसे ही नेचुरल फेस पैक्स के बारे में, जो त्वचा को ड्राई होने से बचाते हैं और उसे सॉफ्ट-ग्लोइंग बनाए रखते हैं।

मलाई और शहद का फेस पैक रूखी त्वचा के लिए दूध की ताजा मलाई और शहद का कॉम्बिनेशन किसी वरदान से कम नहीं है। मलाई में मौजूद नेचुरल फैट्स स्किन को गहाई से नमी देते हैं और शहद मॉइश्चर को स्किन में लॉक करता है। इस पैक को बनाने के लिए एक चम्मच ताजी मलाई और एक छोटा चम्मच शहद मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15 मिनट छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।

केला और बादाम के तेल का पैक केला त्वचा को पोषण देता है और बादाम का तेल स्किन का ग्लो बढ़ाने में मदद करता है। ये पैक त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे मुलायम बनाता है। इस पैक को बनाने के लिए एक पके हुए केले में 5-6 बूंदे बादाम का तेल मिलाएं और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें।

एवोकाडो और शहद का पैक एवोकाडो में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो ड्राई स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। ये पैक चेहरे की इलास्टिसिटी भी बनाकर रखता है। इसके लिए आधा पका हुआ एवोकाडो और एक चम्मच शहद मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें।