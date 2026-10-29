ठंड में ड्राई स्किन और फटे होंठों का रामबाण इलाज है एलोवेरा, बस नोट कर लें इस्तेमाल का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी लगने लगती है। ठंडी हवा, कम नमी और गर्म पानी से नहाने की आदत स्किन की नेचुरल नमी छीन लेती है। ऐसे में अगर सही केयर न की जाए तो ड्राइनेस, खुजली, फाइन लाइन्स और पिंपल्स जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि सर्दियों में भी आपकी त्वचा खूबसूरत, सॉफ्ट और नैचुरली ग्लोइंग बनी रहे, तो एलोवेरा जेल आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्किन को डीप हाइड्रेशन, पोषण और रिपेयर देता है। आइए जानते हैं कैसे और क्या करना चाहिए।

सर्दियों में क्यों फायदेमंद है एलोवेरा जेल? एलोवेरा में विटामिन-ए,सी, ई एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और स्किन बैरियर को मजबूत बनाता है। साथ ही, यह मुंहासे, रेडनेस और खुजली को भी शांत करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह नेचुरल, हल्का और हर स्किन टाइप के लिए सुरक्षित होता है।