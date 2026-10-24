लिप बाम भी हो गया है फेल? फटे होंठों को मक्खन सा मुलायम बनाएंगे दादी-नानी के ये आसान देसी नुस्खे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम बदलने के साथ ही, होंठ फटना एक आम समस्या बन जाती है। हवा में नमी कम होने की वजह से होंठो की नाजुक त्वचा तुरंत ही ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। ऐसे में मौसम में अगर होंठों की सही देखभाल न की जाए, तो वे रूखे हो जाते हैं।

कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि होंठों में दर्द और खून आना भी शुरू हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस मौसम में लिप बाम के साथ आप कुछ घरेलू उपायों को भी आजमाकर देखें। ये नेचुरल उपाय आपके होंठों को सुरक्षित रखेंदे और बदलते मौसम में फटने से बचाएंगे। आइए जानें इन घरेलू उपचारों के बारे में।