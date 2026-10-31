केले के छिलके में छिपा है लंबे-घने लहराते बालों का राज, ये स्टेप्स फॉलो कर घर पर तैयार कर लें इसका नेचुरल टॉनिक
बदलती लाइफस्टाइल और प्रदूषण के कारण बालों की समस्याओं के लिए केले के छिलके का पानी एक नेचुरल उपाय है।
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण और गलत हेयर केयर के कारण बालों का झड़ना, ड्रायनेस और ग्रोथ रुकना आम समस्या बन गई है। ऐसे में नेचुरल और घरेलू उपाय बालों को बिना नुकसान पहुंचाए बेहतर पोषण देते हैं।
केले के छिलके का पानी एक बेहद असरदार और सस्ता उपाय है, जो बालों को नई जान देने के साथ उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है।केले के छिलकों में पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं।
जब इन्हें पानी में उबालकर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इनका इस्तेमाल किन तरीकों से करना चाहिए
नेचुरल हेयर रिंस के रूप में
केले के छिलकों को 10–15 मिनट तक पानी में उबालें और ठंडा कर लें। शैंपू के बाद इस पानी से बाल धोने से स्कैल्प साफ होता है और बालों में नेचुरल शाइन आती है।
हेयर ग्रोथ स्प्रे
इस पानी को स्प्रे बोतल में भरकर डेली या हफ्ते में 3–4 बार स्कैल्प पर स्प्रे करें।यह जड़ों को पोषण देकर बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है।
डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क
केले के छिलके के पानी में दही, एलोवेरा जेल या थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर हेयर मास्क बनाएं। इसे 20–30 मिनट तक बालों में लगाएं, इससे ड्राई और डैमेज बाल सॉफ्ट और स्मूद बनते हैं।
स्कैल्प मसाज के लिए उपयोग
इस पानी से हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और हेयर फॉल कम होता है।
डैंड्रफ और खुजली से राहत
केले के छिलके के पानी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली को कम करने में मदद करते हैं, जिससे स्कैल्प हेल्दी बना रहता है।
कैसे बनाएं केले के छिलके का पानी
2–3 केले के छिलके लें, उन्हें अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। एक पैन में 2 कप पानी डालकर 10–15 मिनट तक उबालें। ठंडा होने के बाद छानकर इस पानी को इस्तेमाल करें। यह एक आसान, किफायती और केमिकल-फ्री उपाय है, जिसे अपनाकर आप अपने बालों को हेल्दी और खूबसूरत बना सकते हैं।
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