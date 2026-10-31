केले के छिलके में छिपा है लंबे-घने लहराते बालों का राज, ये स्टेप्स फॉलो कर घर पर तैयार कर लें इसका नेचुरल टॉनिक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण और गलत हेयर केयर के कारण बालों का झड़ना, ड्रायनेस और ग्रोथ रुकना आम समस्या बन गई है। ऐसे में नेचुरल और घरेलू उपाय बालों को बिना नुकसान पहुंचाए बेहतर पोषण देते हैं।

केले के छिलके का पानी एक बेहद असरदार और सस्ता उपाय है, जो बालों को नई जान देने के साथ उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है।केले के छिलकों में पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं।

जब इन्हें पानी में उबालकर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इनका इस्तेमाल किन तरीकों से करना चाहिए नेचुरल हेयर रिंस के रूप में केले के छिलकों को 10–15 मिनट तक पानी में उबालें और ठंडा कर लें। शैंपू के बाद इस पानी से बाल धोने से स्कैल्प साफ होता है और बालों में नेचुरल शाइन आती है।