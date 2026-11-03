ठंड में भी खूब खिलेगा चेहरा और बरकरार रहेगा निखार, बस डाइट में शामिल कर लें ये फल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंडी हवा, कम धूप और शरीर में पानी की कमी का सीधा असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है। स्किन रूखी, बेजान और मुरझाई हुई लगने लगती है। ऐसे में सिर्फ बाहर से क्रीम और लोशन लगाने से काम नहीं चलता, बल्कि अंदर से सही पोषण देना भी उतना ही जरूरी होता है।

अगर आप चाहती हैं कि ठंड के मौसम में भी आपकी त्वचा खिली हुई, निखरी और नेचुरली ग्लोइंग बनी रहे, तो अपनी डेली डाइट में हेल्दी और पोषक फलों को जरूर शामिल करें। फल शरीर को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जो स्किन की रिपेयरिंग, हाइड्रेशन और एजिंग कंट्रोल में मदद करते हैं।तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ फलों के बारे में,जो सर्दियों में आपकी स्किन की खूबसूरती बनाए रखने में बेहद फायदेमंद हैं

सेब सेब फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे स्किन साफ और चमकदार बनती है। सेब त्वचा में नमी बनाए रखता है और ड्राईनेस को कम करता है।डेली एक सेब खाने से पाचन बेहतर रहता है, जिससे पिंपल्स और दाग-धब्बों की समस्या भी कम होती है। सर्दियों में सेब का सेवन स्किन को फ्रेश और हेल्दी बनाए रखता है।

केला केला पोटैशियम, विटामिन बी6 और नेचुरल शुगर से भरपूर होता है, जो त्वचा को अंदर से पोषण देता है। यह स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और रूखेपन से बचाता है। केला एनर्जी भी देता है, जिससे थकान और डलनेस दूर रहती है।डेली एक केला खाने से स्किन सॉफ्ट, स्मूद और ग्लोइंग बनी रहती है।

कुछ खट्टे फल (संतरा, मौसमी, नींबू) खट्टे फल विटामिन सी का पावरहाउस होते हैं। ये कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे स्किन टाइट और यंग दिखती है। खट्टे फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और नेचुरल ब्राइटनेस लाते हैं। रोजाना एक संतरा या मौसमी खाने से चेहरे पर साफ निखार दिखाई देता है।

अनार अनार स्किन के लिए एक सुपरफूड माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन की सेल्स को रिपेयर करते हैं और एजिंग के असर को कम करते हैं। अनार ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे चेहरे पर गुलाबी चमक आती है। नियमित सेवन से दाग-धब्बे और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी कम हो सकती है।

पपीता पपीता विटामिन ए, सी और एंजाइम्स से भरपूर होता है। यह डेड स्किन सेल्स हटाने और नई सेल्स बनाने में मदद करता है। पपीता स्किन को सॉफ्ट, क्लियर और ग्लोइंग बनाता है। सर्दियों में इसका सेवन स्किन को अंदर से पोषण देकर ड्राईनेस से बचाता है।