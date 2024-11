अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ सकती है ब्लोटिंग, फेस पफीनेस से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 कारगर 5 टिप्स

खूबसूरत दिखने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं। हालांकि बावजूद इसके कई बार अलग-अलग तरह की समस्याएं लोगों को अपना शिकार बना लेती हैं। स्किन से जुड़ी कुछ समस्याओं को मेकअप से छिपाया जा सकता है लेकिन कुछ मेकअप से भी नहीं छिप सकती। फेस ब्लोटिंग (how to get rid of face puffiness) इन्हीं में से एक है। जानते हैं इससे छुटकारा पाने का तरीका।