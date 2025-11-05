चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ट्रेंडी आइब्रो शेप्स, बोल्ड और एलिगेंट लुक के लिए खूब आ रही हैं पसंद
साल 2025 में बोल्ड आइब्रो स्टाइल महिलाओं के बीच एक बड़ा ब्यूटी ट्रेंड बन चुका है। जहां पहले नेचुरल और हल्की आइब्रो पसंद की जाती थीं, अब हाई आर्च्ड, फेदरड, ब्रश्ड-अप और ओम्ब्रे आइब्रो जैसे शेप्स का बोलबाला है। ये शेप्स चेहरे को डिफाइन्ड लुक देने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। सही शेप चुनकर आप अपने फेस कट को बैलेंस कर सकती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की खूबसूरती को निखारने में आइब्रो का अहम रोल होता है। फैशन ट्रेंड्स के साथ-साथ आइब्रो के शेप्स भी तेजी से बदलते हैं और 2025 में बोल्ड, डिफाइन्ड और वॉल्यूम से भरपूर आइब्रो का दौर जोरों पर है।
आज की जेनरेशन अपने लुक को एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए इन नए ट्रेंडिंग ब्रो शेप्स को अपनाना पसंद कर रही है। आइए जानतें हैं 2025 में ट्रेंड कर रहे कुछ टॉप बोल्ड आइब्रो शेप्स (Eyebrow Shapes) के बारे में,जो आपको देंगे एक ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक।
आइब्रो के अलग-अलग शेप
- फेदरड आइब्रो- यह शेप नेचुरल थिकनेस को बनाए रखते हुए ब्रो हेयर्स को हल्के-हल्के ब्रश करके फेदरी टेक्सचर देती है। इसका लुक साफ-सुथरा और वॉल्यूमिनस होता है। यह शेप चेहरे को सॉफ्ट लेकिन बोल्ड अपीयरेंस देने के लिए परफेक्ट है।
- हाई आर्च्ड आइब्रो- अगर आप फेस को शार्प और एलिगेंट दिखाना चाहती हैं तो हाई आर्च्ड आइब्रो बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ब्रो का आर्च ज्यादा उभरा हुआ होता है जो आंखों को लिफ्टेड और फेस को स्लिम दिखाने में मदद करता है।
- स्ट्रेट ब्रो ट्रेंड- कोरियन स्टाइल में मशहूर स्ट्रेट ब्रो का ट्रेंड 2025 में भी कायम है। यह बिना किसी खास आर्च के सीधी होती है और यंग, फ्रेश व इनोसेंट लुक देने में मदद करती है। यह खासतौर पर लंबी और अंडाकार चेहरों पर जंचती है।
- ब्रश्ड-अप आइब्रो- इस ट्रेंडी लुक में ब्रो के हेयर ऊपर की ओर ब्रश किए जाते हैं और फिर जेल या वैक्स से सेट किए जाते हैं। यह शेप फेस को इजी और फियरलेस लुक देता है और कम उम्र की महिलाओं में काफी पॉपुलर है।
- ओम्ब्रे आइब्रो- ओम्ब्रे शेप में ब्रो की शुरुआत हल्के रंग की होती है और धीरे-धीरे एंड डार्क होता है। यह शेप फुल ब्रो लुक के साथ प्रोफेशनल और पॉलिश्ड अपीयरेंस देता है। इसे पाउडर या टैटू टेक्नीक से भी बनाया जा सकता है।
- बॉक्सी आइब्रो- इस शेप में ब्रो की शुरुआत स्क्वायर और थोड़ी मोटी होती है जो एक बोल्ड फ्रेम जैसा लुक देती है। यह लुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने ब्रो को फेस का फोकस पॉइंट बनाना चाहते हैं।
अगर आप अपने लुक में बदलाव चाहती हैं तो इन ट्रेंडिंग आइब्रो शेप्स को जरूर आजमाएं। सही शेप और ग्रूमिंग से न सिर्फ आपकी खूबसूरती निखरेगी बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
