चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ट्रेंडी आइब्रो शेप्स, बोल्ड और एलिगेंट लुक के लिए खूब आ रही हैं पसंद

फेदरड आइब्रो- यह शेप नेचुरल थिकनेस को बनाए रखते हुए ब्रो हेयर्स को हल्के-हल्के ब्रश करके फेदरी टेक्सचर देती है। इसका लुक साफ-सुथरा और वॉल्यूमिनस होता है। यह शेप चेहरे को सॉफ्ट लेकिन बोल्ड अपीयरेंस देने के लिए परफेक्ट है।

हाई आर्च्ड आइब्रो- अगर आप फेस को शार्प और एलिगेंट दिखाना चाहती हैं तो हाई आर्च्ड आइब्रो बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ब्रो का आर्च ज्यादा उभरा हुआ होता है जो आंखों को लिफ्टेड और फेस को स्लिम दिखाने में मदद करता है।

स्ट्रेट ब्रो ट्रेंड- कोरियन स्टाइल में मशहूर स्ट्रेट ब्रो का ट्रेंड 2025 में भी कायम है। यह बिना किसी खास आर्च के सीधी होती है और यंग, फ्रेश व इनोसेंट लुक देने में मदद करती है। यह खासतौर पर लंबी और अंडाकार चेहरों पर जंचती है।

ब्रश्ड-अप आइब्रो- इस ट्रेंडी लुक में ब्रो के हेयर ऊपर की ओर ब्रश किए जाते हैं और फिर जेल या वैक्स से सेट किए जाते हैं। यह शेप फेस को इजी और फियरलेस लुक देता है और कम उम्र की महिलाओं में काफी पॉपुलर है।

ओम्ब्रे आइब्रो- ओम्ब्रे शेप में ब्रो की शुरुआत हल्के रंग की होती है और धीरे-धीरे एंड डार्क होता है। यह शेप फुल ब्रो लुक के साथ प्रोफेशनल और पॉलिश्ड अपीयरेंस देता है। इसे पाउडर या टैटू टेक्नीक से भी बनाया जा सकता है।