सिर की खुजली को दूर करने में असरदार हैं ये आसान उपाय, हेयर फॉल कम करने में भी हैं असरदार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सिर में खुजली की समस्या कई लोगों को परेशानी करती है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि रूसी की वजह से सिर में खुजली हो रही है, लेकिन इसके पीछे पसीना, फंगल इन्फेक्शन, स्कैल्प पर धूल-मिट्टी का जमाव, एलर्जी और कोई स्किन की समस्या भी हो सकती है।

लगातार स्कैल्प पर खुजली करने से घाव, इन्फेक्शन और बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्कैल्प में इचिंग की वजह को समझें और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। कुछ मामलों में कुछ आसान घरेलू उपाय भी कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानें इस बारे में।