ठंड में मेहंदी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही? तेल में मिलाकर लगा लें ये चीजें, नेचुरली काले होंगे बाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवाएं और नमी की कमी बालों का बुरा हाल कर देती हैं। धूप न लगने और रूखेपन की वजह से बालों का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे बाल कमजोर होकर जल्दी सफेद दिखने लगते हैं।

ऐसे में, बालों को काला करने के लिए ठंड में घंटों मेहंदी लगाकर बैठना काफी असुविधाजनक लगता है और इसमें समय भी बहुत बर्बाद होता है। लेकिन परेशान न हों! अगर आप बिना किसी केमिकल के, कम समय में अपने बालों को सुरक्षित तरीके से नेचुरली काला, मजबूत और चमकदार बनाना चाहती हैं, तो ये असरदार नेचुरल उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

आंवला और नारियल तेल का कमाल आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, जो बालों में मेलेनिन पिगमेंट को बढ़ाने में मदद करता है। वहीं, नारियल तेल स्कैल्प को गहराई से पोषण देकर रूखापन दूर करता है। हल्के गर्म नारियल तेल में थोड़ा सा आंवला पाउडर या आंवले का रस मिला लें। हफ्ते में दो बार इस मिश्रण से स्कैल्प की मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरेगा और बालों में गजब की नेचुरल चमक आएगी।

कढ़ी पत्ता और सरसों के तेल का नुस्खा सर्दियों में सरसों के तेल की गर्म तासीर स्कैल्प को एक्टिव रखने में बहुत काम आती है। इसके साथ ही कढ़ी पत्ते में मौजूद आयरन, बीटा-कैरोटीन और प्रोटीन बालों की जड़ों को फौलादी मजबूती देते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल में मुट्ठीभर कढ़ी पत्ते डालकर हल्का गर्म कर लें। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे छान लें और नियमित रूप से अपने बालों में लगाएं।

ब्लैक टी से करें हेयर रिंस काली चाय में टैनिन मौजूद होता है, जो बालों को डार्क शेड और शानदार चमक देने में मदद करता है। एक कप कड़क काली चाय बनाएं और उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। शैंपू करने के बाद आखिर में इस चाय के पानी से बालों को धोएं। हफ्ते में दो से तीन बार इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों का रंग धीरे-धीरे गहरा और काला होने लगेगा।

ब्राह्मी और भृंगराज हेयर पैक आयुर्वेद में ब्राह्मी और भृंगराज को बालों का टॉनिक माना गया है। ये दोनों जड़ी-बूटियां बालों का झड़ना कम करती हैं, जड़ों को मजबूत बनाती हैं और प्राकृतिक कालेपन को बरकरार रखती हैं। इस्तेमाल के लिए दही या एलोवेरा जेल में ब्राह्मी और भृंगराज का पाउडर मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे अपने बालों और स्कैल्प पर 25 से 30 मिनट तक लगाकर रखें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

एलोवेरा जेल से स्कैल्प की देखभाल सर्दियों में स्कैल्प को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है और एलोवेरा यह काम बखूबी करता है। यह बालों को रूखेपन से बचाता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है और बालों की नेचुरल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। हफ्ते में दो दिन ताजे एलोवेरा जेल से स्कैल्प की अच्छी तरह मसाज करें और 30 मिनट बाद बालों को धो लें।