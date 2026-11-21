लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालों को सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए लोग महंगे हेयर स्पा पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर मौजूद साधारण चीजों से भी बालों की सेहत को सुधारा जा सकता है?

जी हां, हमारी रसोई में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, जो बालों को गहराई से पोषण देती हैं और बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बालों को मुलायम, मजबूत और शाइनी बनाती हैं। इन्हीं में से एक है दही। दही के साथ कुछ खास चीजों को मिलाकर बालों में लगाने से बालों में चमक आती है और वो मुलायम बनते हैं। आइए जानें दही के साथ कौन-सी चीजें मिलाकर बालों में लगाएं?