घने और लंबे बालों के लिए घर पर इस तरीके से बनाएं प्याज का तेल, टूटना-झड़ना भी होगा कम

प्याज के रस में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं (Benefits of Onion Oil)। इसे नारियल तेल में मिलाकर घर पर ही आसानी से प्याज का तेल बना सकते हैं और इसके कई फायदे भी होते हैं। आइए जानें प्याज का तेल कैसे बनाएं (How to Make Onion Oil)।