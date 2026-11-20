लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की एम्ब्रॉयड्री आज दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इन्हीं में जरदोजी भी शामिल है। ये कढ़ाई अपनी बारीक कारीगरी और चमक के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरदोजी का मतलब क्या होता है? आइए जानें इस एम्ब्रॉयड्री का सदियों पुराना इतिहास।

जरदोजी का इतिहास क्या है? जरदोजी एक फारसी शब्द है, जो जर और दोजी से मिलकर बना है। जर का मतलब होता है सोना और दोजी का मतलब होता है कढ़ाई, यानी सोने की कढ़ाई। आज कपड़ों पर धातु के तारों, मोतियों और स्टोन्स से की जाने वाली कढ़ाई को जरदोजी कहा जाता है।

वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये कला मुगलों के साथ भारत आई और उनके शासन काल में ही खूब आगे भी बढ़ी। इनके संरक्षण और कला को बढ़ावा देने की वजह से लखनऊ, आगरा, दिल्ली और भोपाल जैसे शहर जरदोजी कढ़ाई के केंद्र बन गए।

प्रकृति से प्रेरित डिजाइन भारतीय जरदोजी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके डिजाइन प्रकृति से प्रेरित होती है। फूल-पत्तियों, बेल-बूटों और पशु-पक्षियों तक की आकृतियों को बेहद बारीकी से कपड़ों पर उकेरा जाता है। जरदोजी की कारीगरी पूरी तरह हाथ से की जाती है और इसमें काफी समय भी लगता है।

सिल्क, ऑर्गेंजा, वेलवेट या साटन के फैब्रिक पर डिजाइन ट्रेस किया जाता है। इसके बाद छोटे-छोटे छेद करके पूरे पैर्टन का फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। इसके बाद कपड़े को एक लकड़ी के चौकोर फ्रेम पर कसकर बांधा जाता है, ताकि कपड़ा कढ़ाई करते समय हिले नहीं। इसके बाद सुई, धातू के तार, मुड़े हुए हुक, सीक्विंस, मोती और नग आदि से कढ़ाई की जाती है।