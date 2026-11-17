लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत अपनी हस्तकला के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां के हर राज्य में हस्तकला का अलग रूप देखने को मिलता है। सिर्फ साज-सजावट के सामान के अलावा, कपड़ों पर भी हस्तकला का कमाल का नमूना दिखाई देता है।

भारत में कपड़ों पर आपको कई तरह की एम्ब्रॉइड्री देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें कारीगर हाथों से बनाते हैं और ये एम्ब्रॉइड्री ही उस कपड़े की खासियत होती है। अगर फैशन में या कला में दिलचस्पी रखते हैं, तो भारत की पारंपरिक एम्ब्रॉइड्रीज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।

चिकनकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चिकनकारी के लिए मशहूर है। ये एम्ब्रॉइड्री मुगल काल से चली आ रही है और धागों के बारीक काम के लिए मशहूर है। पहले केवल मलमल के कपड़े पर चिकनकारी की जाती थी, लेकिन आज शिफॉन और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक पर भी चिकनकारी की जाती है। चिकनकारी के कुर्ते से लेकर साड़ियां तक आजकल खूब पसंद की जाती हैं।

जरदोजी जर यानी सोना और दोजी मतलब होता है कढ़ाई। सोने और चांदी के तारों, मोतियों और रत्नों का इस्तेमाल करके शाही परिवार के कपड़े बनाए जाते थे। आज दुल्हन के लहंगों या दूसरे ब्राइडल वियर्स पर जरदोजी काम खूब देखने को मिलता है। आज सोने और चांदी के तारों का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एम्ब्रॉइड्री इतनी खूबसूरत होती है कि इससे किसी भी कपड़े की शान दोगुना हो जाती है।

(Picture Courtesy: Freepik) कंथा पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हस्तकला में कंथा कढ़ाई काफी खास है। ये अपनी सादगी के लिए जानी जाती है। रंग-बिरंगे थागों से कपड़ों पर रनिंग स्टिच से डिजाइन बनाया जाता है। फूलों, जानवरों या लोक कथाओं से जुड़ी आकृतियों को धागों से बहुत खूबसूरती से कपड़े पर उकेरा जाता है।

(Picture Courtesy: Freepik) फुलकारी पंजाब की फुलकारी चमकीले रेशमी धागों से की जाती है। ये रंग-बिरंगे धागों से होती है और खुशहाली और उत्साह से जुड़ा है। शादी-ब्याह के मौके पर फुलकारी के दुपट्टे आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। (Picture Courtesy: Freepik) कशीदा कश्मीर की कशीदा कढ़ाई में चिनार के पत्तों, कमल के फूल और पक्षियों के डिजाइन एक ही धागे की बारीक सिलाई से उकेरे जाते हैं। आरी वर्क गुजरात और राजस्थान में आरी वर्क काफी मशहूर है। ये हुक वाली सुई से की जाने वाली एक तरह की कढ़ाई है, जिसे बेहद महीने चेन स्टिच से बनाया जाता है। इसमें धागों के साथ मोती, सीक्वेंस और स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है।