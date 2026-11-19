लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की हस्तकला की बात हो और गोटा पत्ती एम्ब्रायड्री का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोने और चांदी के चमकीले फीतों को कपड़ों पर टांकने की ये कला सदियों पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका इतिहास क्या है?

फैशन की दुनिया में आज अपनी खास पहचान रखने वाली गोटा-पत्ती एम्ब्रॉयड्री बहुत खास तरीके से की जाती है। आइए जानें इसका इतिहास क्या है और इसकी खासियत क्या है। गोटा पत्ती एम्ब्रॉयड्री का इतिहास गोटा पत्ती कला की जड़ें राजस्थान से निकलती हैं, खासकर जयपुर, बीकाने, उदयपुर और अजमेर से। माना जाता है कि इसकी शुरुआत मुगलों के काल में हुई थी, जब शाही दरबारों में सोने और चांदी की असली तारों से बने फीते का इस्तेमाल शाही कपड़ों पर किया जाता था।

मुगलों के संरक्षण में पनपी ये कला धीरे-धीरे राजपूती राजघरानों के शाही कपड़ों का भी हिस्सा बन गई। उस दौर में राजा-महाराजाओं की पोशाकें, रानियों के लहंगे, ओढ़नियां और यहां तक कि भगवान के कपड़े भी असली सोने-चांदी के गोटे से सजाए जाते थे।

हालांकि, समय के साथ सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं का इस्तेमाल आम जनता के लिए काफी महंगा पड़ने लगा। इसलिए कारीगरों ने तांबे पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर गोटा बनाना शुरू किया। आज के समय में पॉलिएस्टर और मैटेलिक यार्न ने इसकी जगह ले ली है, जिससे हर आम जनता के लिए भी गोटा पत्ती की एम्ब्रॉयड्री वाले कपड़े पहनना आसान हो गया है।