    डैंड्रफ की समस्या से हैं परेशान, तो ट्राई करें घर पर बना ये नेचुरल शैम्पू; मिलेंगे खूबसूरत लंबे बाल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में डैंड्रफ एक आम समस्या बन गई है, जो न केवल व्यक्तित्व पर असर डालती है बल्कि खुजली और बालों के झड़ने का कारण भी बनती है। बाजार में उपलब्ध केमिकल युक्त शैंपू के बजाय, प्राकृतिक तरीकों से इसका इलाज ज्यादा असरदार हो सकता है। आइए जानें डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए उपाय।

    Hero Image

    डैंड्रफ से राहत दिलाएंगे ये नेचुरल शैम्पू (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषण भरे माहौल में बालों की समस्याएं आम बात हो गई हैं, और इनमें से सबसे परेशान करने वाली है डैंड्रफ की समस्या। सफेद पपड़ी के रूप में दिखने वाला डैंड्रफ न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पर गलत असर डालता है, बल्कि इससे खुजली और बालों के झड़ने की दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं।

    इस परेशानी को दूर करने के लिए बाजार में ढेरों एंटी-डैंड्रफ शैम्पू मौजूद हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और प्राकृतिक तरीके से इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप घर पर ही कुछ आसान और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके असरदार नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं। आइए जानें कैसे।

    डैंड्रफ होता क्यों है?

    सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डैंड्रफ होता क्यों है-

    • स्कैल्प का रूखा होना
    • एक खास तरह का फंगस का बढ़ना
    • तनाव और अनहेल्दी डाइट
    • बालों की सही तरह से सफाई न होना
    • हार्मोनल बदलाव

    इन कारणों से स्कैल्प पर डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, जो रूसी का रूप ले लेती हैं। 

    डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए नेचुरल शैम्पू

    नींबू और दही का शैंपू

    नींबू और दही का कॉम्बिनेशन डैंड्रफ हटाने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

    सामग्री-

    • 3 चम्मच दही
    • 1 चम्मच नींबू का रस

    बनाने का तरीका- एक कटोरी में दही और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं। करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

    दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प को मॉइस्चराइज और एक्सफोलिएट करता है, जबकि नींबू का एसिडिक नेचर फंगस को बढ़ने से रोकता है और स्कैल्प के pH बैलेंस को बनाए रखता है।

    नीम और आंवला का पावर पैक

    नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, वहीं आंवला बालों को मजबूती और पोषण देता है।

    सामग्री-

    • 1 मुट्ठी ताजे नीम के पत्ते 
    • 2 चम्मच आंवला पाउडर

    बनाने का तरीका- नीम के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इसमें आंवला पाउडर मिलाएं और गाढ़ा पेस्ट तैयार करने के लिए थोड़ा पानी डालें। इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और 20-25 मिनट बाद धो लें।

    नीम डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को खत्म करता है और खुजली से राहत दिलाता है। आंवला बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाता है।

    एलोवेरा और नारियल तेल का मिश्रण

    एलोवेरा स्कैल्प को शांत और हाइड्रेट करता है, जबकि नारियल तेल गहराई से पोषण देता है।

    सामग्री-

    • 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल
    • 1 चम्मच नारियल तेल

    बनाने का तरीका- दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर स्कैल्प पर मसाज करते हुए लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें।

    एलोवेरा में मौजूद एंजाइम डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करते हैं और नारियल तेल एंटी-फंगल होने के साथ-साथ स्कैल्प को गहरी नमी प्रदान करता है।

    रीठा और शिकाकाई 

    यह मिश्रण प्राकृतिक क्लींजर का काम करता है, जो स्कैल्प की गहराई से सफाई करके रूसी हटाता है और बालों को नेचुरल चमक देता है। यह बालों के झड़ने को भी कम करता है।

    सामग्री-

    • 4-5 रीठा
    • 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर

    बनाने का तरीका- रीठा को एक कप पानी में रातभर भिगोकर रख दें। सुबह इसे अच्छी तरह मसलकर छान लें। इस पानी में शिकाकाई पाउडर मिलाकर हल्का गर्म करें और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बालों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और फिर साफ पानी से धो लें।