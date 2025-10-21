डैंड्रफ की समस्या से हैं परेशान, तो ट्राई करें घर पर बना ये नेचुरल शैम्पू; मिलेंगे खूबसूरत लंबे बाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषण भरे माहौल में बालों की समस्याएं आम बात हो गई हैं, और इनमें से सबसे परेशान करने वाली है डैंड्रफ की समस्या। सफेद पपड़ी के रूप में दिखने वाला डैंड्रफ न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पर गलत असर डालता है, बल्कि इससे खुजली और बालों के झड़ने की दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं।

इस परेशानी को दूर करने के लिए बाजार में ढेरों एंटी-डैंड्रफ शैम्पू मौजूद हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और प्राकृतिक तरीके से इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप घर पर ही कुछ आसान और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके असरदार नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं। आइए जानें कैसे।

डैंड्रफ होता क्यों है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डैंड्रफ होता क्यों है- स्कैल्प का रूखा होना

एक खास तरह का फंगस का बढ़ना

तनाव और अनहेल्दी डाइट

बालों की सही तरह से सफाई न होना

हार्मोनल बदलाव इन कारणों से स्कैल्प पर डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, जो रूसी का रूप ले लेती हैं।

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए नेचुरल शैम्पू नींबू और दही का शैंपू नींबू और दही का कॉम्बिनेशन डैंड्रफ हटाने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। सामग्री- 3 चम्मच दही

1 चम्मच नींबू का रस बनाने का तरीका- एक कटोरी में दही और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं। करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प को मॉइस्चराइज और एक्सफोलिएट करता है, जबकि नींबू का एसिडिक नेचर फंगस को बढ़ने से रोकता है और स्कैल्प के pH बैलेंस को बनाए रखता है। नीम और आंवला का पावर पैक नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, वहीं आंवला बालों को मजबूती और पोषण देता है। सामग्री- 1 मुट्ठी ताजे नीम के पत्ते

2 चम्मच आंवला पाउडर बनाने का तरीका- नीम के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इसमें आंवला पाउडर मिलाएं और गाढ़ा पेस्ट तैयार करने के लिए थोड़ा पानी डालें। इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और 20-25 मिनट बाद धो लें।