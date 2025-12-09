40 की उम्र के बाद अपने मेकअप रूटीन में कर लें ये 5 बदलाव, आपको भी मिलेंगे चौंकाने वाले रिजल्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 40 की उम्र के बाद महिलाओं में कई तरह के हॉर्मोनल बदलाव होते हैं और इसका प्रभाव सिर्फ सेहत पर ही नहीं स्किन और लुक्स पर भी नजर आता है। झुर्रियों की बारीक रेखाएं नजर आने लगती हैं, पलकों में ड्रॉपिंग आ जाती है और बाल सफेद होने लगते हैं। इसलिए, उम्र के हिसाब से ना केवल स्किनकेयर में, बल्कि मेकअप प्रोडक्ट्स में भी काफी कुछ बदलने की जरूरत है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि 40 की उम्र के बाद आपके मेकअप बैग में कौन–से प्रोडक्ट होने चाहिए और कौन–से नहीं।

लिप्स को ड्राई करने वाले प्रोडक्ट्स से बचें उम्र बढ़ने के साथ एक्सपर्ट रेड कलर की लिपस्टिक की जगह न्यूट्रल शेड इस्तेमाल करने और लिप्स को नमी देने वाले प्रोडक्ट लगाने की सलाह देते हैं। लिक्विड या मैट प्रोडक्ट्स होंठ को रूखा कर देते हैं और उस पर क्रैक नजर आने लगते हैं। टिंटेड बाम या लिप स्टेन बेहतर ऑप्शन हैं।

प्राइमर लगाना कर दें शुरू भले ही आपकी स्किन कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, मिडिल एज में त्वचा उतनी कोमल और रंगत एक जैसी नहीं रह जाती। चेहरे पर सीधे मेकअप लगाने की बजाय कोई अच्छा-सा प्राइमर अपने मेकअप रूटीन में शामिल करें। इससे गैप्स भरने और एक बेहतर शुरुआत करने का बेस मिल जाएगा।

फाउंडेशन की जगह टिंटेड मॉइश्चराइजर अगर आपका फाउंडेशन आपकी स्किन को बेहतर कवर नहीं कर पा रहा तो इसका हल मिलता है टिंटेड मॉइश्चराइजर के रूप में। बढ़ती उम्र में हमारी स्किन लूज होने लगती है और डल नजर आने लगती है। ऐसे में टिंटेड मॉइश्चराइजर आपको सही कवरेज और नेचुरल लुक देता है।

पाउडर नहीं क्रीम है सही सिर्फ फाउंडेशन ही आपकी फाइन लाइन्स में सेट होकर आपको ज्यादा उम्रदराज नहीं दिखाता, बल्कि पाउडर भी ऐसा ही कुछ करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यह आपके लुक को और भी ज्यादा बिगाड़ने का काम करता है। ऐसे में क्रीम बेस्ड ब्लश आपको एक स्मूद लुक देगा और यह लंबे समय तक टिका रहेगा।