लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी बड़े-बड़े ब्रांड्स का शैंपू इस्तेमाल करके थक चुके हैं? रूखे, बेजान और झड़ते बालों की समस्या आज हर दूसरे इंसान की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन या गार्डन में खिला लाल रंग का 'गुड़हल का फूल' आपके बालों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है?

जी हां, आप पार्लर जैसे सॉफ्ट और बाउंसी बाल पाने के लिए सिर्फ दो-तीन नेचुरल चीजों की मदद से घर पर ही एक बेहतरीन शैंपू बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका। शैंपू बनाने के लिए जरूरी सामग्री 7-8 ताजे गुड़हल के फूल

10-12 गुड़हल की ताजी पत्तियां

2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

आधा कप पानी बनाने का आसान तरीका सबसे पहले गुड़हल के फूलों और पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि सारी धूल-मिट्टी निकल जाए। इसके बाद फूलों के पीछे का हरा हिस्सा हटा दें।

अब इन फूलों और पत्तियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें। इसमें आधा कप पानी मिलाएं और पीसकर एक गाढ़ा, चिकना पेस्ट तैयार कर लें। आप नोटिस करेंगे कि इस पेस्ट में प्राकृतिक रूप से एक चिपचिपापन और हल्का झाग होता है, जो बालों को साफ करने के लिए बेहतरीन है।

इस तैयार पेस्ट को एक बाउल में निकालें और इसमें 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल अच्छी तरह मिला लें। आपका 100% केमिकल-फ्री, होममेड शैंपू बिल्कुल तैयार है। इस्तेमाल करने का सही तरीका अपने बालों को सादे पानी से हल्का गीला कर लें। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं। हल्के हाथों से 3-4 मिनट तक उंगलियों से मसाज करें। इसे बालों में 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि यह हेयर मास्क का भी काम करे। इसके बाद बालों को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें।