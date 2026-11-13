रूखे-बेजान और झड़ते बालों के लिए संजीवनी है गुड़हल का तेल, फूल और पत्तियों से घर पर ऐसे बनाएं हेयर ऑयल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बदलते मौसम, बढ़ते प्रदूषण और खराब डाइट की वजह से बालों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। कोई अपने हेयरफॉल से परेशान है, तो किसी को बालों के रूखेपन और डैंड्रफ ने परेशान कर रखा है। इससे बचने के लिए लोग महंगे सीरम और हेयर मास्क का विकल्प चुनते हैं, जबकि घर में ही इसका समाधान मौजूद है।

ऐसे में अगर आप बाहर मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बजाय घर का बना कोई नुस्खा तलाश रहे हैं, तो गुड़हल का तेल इसमें आपकी मदद कर सकता है। आइए गुड़हल का तेल बनाने की विधि और लगाने का सही तरीका जानते हैं: