ब्रांडेड परफ्यूम पर खर्चे की जरूरत नहीं! पेट्रोलियम जेली से बनाएं लॉन्ग-लास्टिंग Fragrance Gel, दिनभर रहेगी महक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भला कौन नहीं चाहता कि दिनभर उसकी बॉडी से एक अच्छी और ताजा खुशबू आती रहे, लेकिन समस्या यह है कि महंगे और ब्रांडेड परफ्यूम भी कुछ ही घंटों में उड़ जाते हैं। बार-बार परफ्यूम लगाना न सिर्फ झंझट का काम है, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है।

ऐसे में, क्या आप जानते हैं कि आप घर पर ही एक ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, जिससे आपकी पसंदीदा खुशबू पूरे दिन टिकेगी? जी हां, इस हैक का नाम है 'पेट्रोलियम जेली'। दरअसल, पेट्रोलियम जेली नमी को लॉक करने का काम करती है। जब आप इसे परफ्यूम के साथ मिलाते हैं, तो यह खुशबू को हवा में जल्दी उड़ने नहीं देती और उसे त्वचा पर बांध कर रखती है। आइए जानते हैं कि आप घर पर ही अपना खुद का 'लॉन्ग-लास्टिंग फ्रैग्रेंस जेल' कैसे बना सकते हैं।